Rennes. Aux bons burgers de KarrBara

Le food truck KarrBara s’est lancé à Rennes en mars 2022. À sa tête, Kévin Bernard, deux fois finaliste de la coupe de France du burger, a développé une carte simple et efficace de burgers savoureux, composés avec des produits de saison et le plus possible sur le modèle du fait maison. Retrouvez son camion toute la semaine dans les rues de Rennes, dans des événements ou lors de prestations privées.

Depuis quelques mois, le mercredi midi, la rédaction d’Unidivers a son adresse où manger : KarrBara Burger Truck. Kévin Bernard a lancé son camion à popote à Rennes en mars 2022, « quatre mois de folie », comme il dit. Il a baptisé sa cuisine mobile KarrBara, littéralement le camion à pain en breton. « Ce sont aussi mes initiales, et celles de Burger King à l’envers », s’amuse Kévin.

Aux fourneaux depuis une quinzaine d’années, avec un BTS hôtellerie-restauration en poche, en bon Breton Kévin Bernard est d’abord passé par la case crêperie, en région parisienne puis comme chef de cuisine à Toulouse. C’est dans la ville rose qu’il découvre la magie du food truck et se plonge dans le burger, troquant son rozell pour la spatule. Il tombe sous le charme de cette façon de pratiquer la restauration : « on n’est pas enfermés, on cuisine devant les gens, on peut leur parler, et surtout, on peut aller partout ».

Déjà à l’époque, il participe une première fois à la Coupe de France du burger, représentant la région Occitanie, ce qui le pousse à travailler la dimension gastronomique du burger. De retour en Bretagne, il termine deux fois troisième de la même coupe pour la région Ouest en 2021 et 2022. Des succès qui l’encouragent à se lancer à son compte. Seul en cuisine, sa carte se concentre sur le burger, dans l’idée de faire peu mais bien, et principalement maison. « C’est un produit que j’affectionne, illimité au niveau créativité. On peut mettre tout ce qu’on veut dans un burger », affirme Kévin Bernard.

Au menu, cinq burgers : le classique, le barbecue, le kampinos (gamin en breton, un équivalent du cheeseburger), le veggie et le devezh, la recette du jour. « Ce sont des bases simples, pour pouvoir m’approvisionner toute l’année », explique Kévin Bernard. À côté des fixes, le devezh varie tous les jours et permet au chef burger d’exprimer son inventivité. « C’est là que je peux m’amuser sur les fromages, les sauces, les condiments. J’aime beaucoup les pickles de légumes, les produits italiens que ce soit fromage ou charcuterie, les fromages normands aussi, le mélange sucré-salé aussi ».

Pour revenir aux fondamentaux, le pain de KarrBara a été concocté de concert avec un boulanger rennais qui travaille à partir de farine bio et de produits locaux. « Je voulais un pain légèrement brioché, rester sur quelque chose de neutre, sans graines, un bun lisse classique à l’américaine ». Le bœuf provient de races à viande françaises, mais c’est surtout la galette de légumes et de céréales du veggie qui a retenu l’attention de la rédaction. « J’ai longtemps cherché des recettes, à base de haricots rouges, de fayots, de pois chiche ou de falafels mais je n’étais pas convaincu par le résultat. Finalement, j’ai piqué à ma mère une recette qu’elle me faisait quand j’étais gamin, des galettes de flocons d’avoine avec des œufs, auxquels j’ajoute des condiments et des légumes. Ce midi par exemple, j’ai mis des cœurs d’artichaut, de la carotte, de la ciboulette, plein d’herbes, des légumes de saison. Ça varie tout le temps : courgettes, tomates séchées, olives, noix, etc. ». Une recette qui devrait convaincre même le plus sceptique des carnistes. Choix atypique, Kévin Bernard cuisine tous ses burgers au cantal, « un fromage qui fond bien sous le steak, assez neutre mais avec des goûts différents selon l’affinage. Et je peux en trouver toute l’année ».

Au-delà de ces ingrédients, tout est fait maison : les frites que Kévin Bernard découpe avant de les précuire à la belge, en deux bains d’huile, et de les assaisonner avec un mélange d’épices de sa composition ; les sauces, barbecue, cocktail, la Jeannette, une onctueuse mayonnaise au curcuma, ciboulette et autres ingrédients que le magicien garde secrets, ou encore des sauces uniques pour le burger du jour. En plus des traditionnels sodas, KarrBara propose une citronnade maison et une sélection de bières de la brasserie du Vieux Singe de Saint-Jacques. Et pour finir, des desserts maison, cookies ou brownies.

Pour découvrir ces burgers de gourmets servis avec le sourire, rendez-vous le lundi au parking de l’entreprise Neotoa, boulevard de Verdun, le mardi à la brasserie Skumenn à Cesson, le mercredi au pied de la tour du Mabilais, le jeudi rue Jouanet près du parc des Gayeulles et, à partir de septembre à Chantepie. KarrBara se déplace aussi lors d’événements : repas d’entreprise, lendemains de mariage, et même en festival. Ne ratez pas son prochain passage près de chez vous !

KarrBara sur Facebook

