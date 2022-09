Rennes. Karipbek Kuyukov témoigne des risques nucléaires

Le peintre kazakh Karipbek Kuyukov viendra témoigner de son expérience à Rennes le jeudi 29 septembre à la Maison des associations de 19 h à 21 h.

Karipbek Kuyukov, victime des conséquences génétiques des essais nucléaires soviétiques à Semipalatinsk (Kazakhstan), est né sans bras. Il compose des tableaux qu’il peint en utilisant sa bouche et ses pieds.

Il est intervenu aux Nations Unies pour demander réparation pour toutes les victimes des essais nucléaires, mais aussi pour demander l’élimination totale des armes nucléaires.

Au-delà de son engagement pour un monde sans armes nucléaires, un des objectifs de la venue de Karipbek Kuyukov est de rendre hommage à Christian Chenal.

Ce dernier, professeur d’université et praticien hospitalier a été responsable du service de radiothérapie au centre de lutte contre le cancer du CHU de Rennes. Il a été longtemps vice-président de l’association française des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Il est décédé accidentellement en 2013.

Il a développé des recherches sur les conséquences des essais nucléaires et en particulier sur l’effet des faibles doses de radioactivité, en particulier la radioactivité dégagée dans l’atmosphère suite aux essais atmosphériques. Il avait, dans ce cadre, travaillé avec des scientifiques du Kazakstan. Il a conduit une partie de ses recherches dans une unité mixte de recherche associant le CNRS et l’université de Rennes 1.

Karipbek Kuyukov

La ville de Rennes est jumelée avec Almaty depuis 1991 et le comité de jumelage développe ses activités depuis ce temps-là. Jeanne Havard-Turebayeva, membre du Comité de jumelage la consule honoraire du Kazakhstan qui honorera de sa présence cette réunion, a été une des chevilles ouvrières de cette rencontre. Elle est aussi membre de l’association française des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire

Roland Nivet responsable du comité de Rennes du Mouvement de la Paix avait participé en 1992 à Alma Ata à une des premières réunions du réseau mondial « Nevada-Semipalatinsk-Mururoa » qui réunissait les mouvements pacifistes des pays réalisant des essais nucléaires. Les essais chinois étaient réalisés à Lopnor pas loin de la frontière Kazakh.

À la suite de cette réunion, le Mouvement de la Paix dans le cadre de sa campagne contre les essais nucléaires français avait invité en France et plus particulièrement en Bretagne, Azat Akimbeck, un militant Kazakh, et une militante américaine Jackie Cabasso qui luttait contre les essais américains au Nevada à une époque où se développait la campagne mondiale pour contre les essais nucléaires.

La présence à Rennes de Karipbek Kuyukov, en 2022 s’intègre donc dans le cadre des relations d’amitié entre le Kazakhstan et la France et plus particulièrement entre Almaty et la ville de Rennes mais aussi dans le long chemin des luttes pour un monde sans armes nucléaires. Combat dont la guerre actuelle en Ukraine montre la justesse

Initiateurs : Un comité d’organisation a été mis en place autour d’un partenariat entre le comité de jumelage Rennes Almty – le Mouvement de la Paix comité de Rennes, la télévision kazakhe « Khabar » et l’association des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire en liaison avec l’Alliance française à Almaty.