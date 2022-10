Judo. L’itinéraire des champions fait étape à Rennes

L’Itinéraire des Champions, la nouvelle tournée événementielle de France Judo fait étape en Bretagne, à Rennes les 11 et 12 octobre 2022. 6 champions de l’Équipe de France de Judo viendront à la rencontre de différents publics (jeunes licenciés, jeunes écoliers…) au cours de ces deux journées d’échange et de partage.

LES CHAMPIONS PRÉSENTS

Cyrille MARET 3e aux Jeux Olympiques 2016

Fanny-Estelle POSVITE 3e aux championnats du monde 2015

Céline LEBRUN Vice-hampionne olympique 2000 Quintuple Championne d’Europe de 1999 à 2002 et 2005

Nicolas CHILARD Champion de France 2018

Cathy ARNAUD Championne du monde 1987 et 1989

Guy DELVINGT Vainqueur du Grand Slam de Paris 1981 et 1982

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Mardi 11 octobre

10h-11h30

Initiation judo scolaire pour les écoles

À la Salle Colette BESSON (12 Boulevard Albert 1er, 35000 RENNES)

14H30-16H00

Mondo civisme et olympisme pour les collèges/lycées

À la Salle Colette BESSON (12 Boulevard Albert 1er, 35000 RENNES)

Mercredi 12 octobre

9h30-11h30

Judo pour des personnes en situation de handicap

À la Salle Colette BESSON (12 Boulevard Albert 1er, 35000 RENNES)

14h30-16h30

Le Grand Show pour les licenciés de moins de 12 ans du comité de l’Ille-et-Vilaine

À la Salle Colette BESSON (12 Boulevard Albert 1er, 35000 RENNES)

L’Itinéraire des Champions

Conçu pour aller à la rencontre du grand public et partager «l’expérience judo», l’Itinéraire des Champions est une tournée sportive et citoyenne de 24 étapes par an qui propose la découverte du judo et la sensibilisation à ses valeurs, à l’ensemble des publics du territoire français.

Des champions de judo d’hier et d’aujourd’hui partent à la rencontre de l’ensemble des judokas et des acteurs des territoires visités, afin de partager une expérience inoubliable. L’équipe est accompagnée de Kodomo, qui fera découvrir son univers aux petits et aux grands.

A propos de France Judo

La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées (FFJDA) est forte de 470 000 licenciés répartis dans 5 500 clubs affiliés. Elle comptabilise 60 médailles olympiques dont 16 titres ainsi que 159 médailles mondiales dont 54 titres.