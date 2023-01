Josselin. L’imitateur Laurent Chandemerle fête ses 30 ans de carrière sur la scène de l’Écusson

L’humoriste imitateur et chanteur breton Laurent Chandemerle fête ses 30 ans de scène et sera en spectacle à Josselin (Morbihan) au Centre culturel L’Écusson samedi 21 janvier 2023. L’artiste convoque une nouvelle galerie de personnages plus vrais que nature. Son nouveau show #30ans scène chandemerle mêle à la fois le monde virtuel d’un smartphone ou d’un écran connecté avec la réalité du monde. Itinéraire d’un Breton dans le showbiz.

Après Rennes, Plancoët et Saint-Brieuc, Laurent Chandemerle, avec son spectacle-anniversaire baptisé # 30 ans de scène, embarquera le public josselinais dans les univers de personnalités du show bussiness. De la fausse information à la véritable imitation, le comédien aime brouiller les pistes et troubler la vision des spectateurs. Inspiré du monde connecté, l’artiste demande aux spectateurs de rester connectés le temps d’un jeu d’images, de textes et de vidéos, le tout dans un joyeux délire. Le spectacle a été mis en scène par Philippe Sohier, lui-même breton, auteur et metteur en scène de nombreux humoristes, comme Christophe Alévêque ou Florence Foresti.

Laurent Chandemerle est né le 27 décembre 1967 à Plaintel dans les Côtes-d’Armor. Enfant dans les années 70, il s’intéresse au succès de l’imitateur Thierry Le Luron et profite des repas de famille pour monter sur la table et imiter Chaban-Delmas. Il a déjà une approche innovante de l’imitation. Il vit sa scolarité au petit trot pour sauter sur un cheval et souhaite devenir jockey. Parallèlement, Laurent Chandemerle imite toujours la voix des vedettes de la chanson puis celles du sport, de la politique et de la télévision. Au total, ses vocalises lui permettent de sculpter plus de 130 voix. Très vite, il abandonne la selle au profit de la scène, puisqu’il participe à un radio-crochet devant 1000 personnes dans la salle de spectacle de sa commune le 7 octobre 1989. Il a 12 ans et présente ses sketchs et numéros qu’il a concoctés lui-même. L’artiste est né.

En 1994, il fait un passage éclair dans l’émission de radio Rien à cirer sur France Inter avec Laurent Ruquier, avant de s’afficher sur le petit écran en 1998 chez Laurent Boyer dans Graines de star (M6). Trois fois lauréat de l’émission, il explose cependant avec Patrick Sébastien qui, ébloui, le recrute en 5 minutes dans Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur sur France 2 où il obtient en 2008 un rôle de permanent.

En 2009, Laurent Chandemerle fait la rencontre de musiciens talentueux et découvre le bonheur de jouer entouré d’instruments. Depuis, il se produit autant que possible dans cette configuration orchestre.

Aujourd’hui, il met ses voix au service d’un répertoire mêlant l’humour, la dérision, la tendresse, la causticité, le rire, l’impertinence, la poésie. De Jamel Debbouze à Benoît Poelvoorde en passant par Geneviève de Fontenay, de Bénabar à Renan Luce en passant par Andréa Bocelli, il manie l’art de la parodie et du bon mot. L’artiste passe à la moulinette toutes ces célébrités. De la première à la dernière minute, le public est emporté dans un tourbillon de voix et de pirouettes, le tout rythmé par des éclats de rire et des applaudissements.

Outre la scène, Laurent Chandemerle est aussi acteur et a fait ses preuves dans le monde du cinéma. D’abord en 2003, dans deux films de Nicolas Guillou : Terre de sang aux côtés de Dominique Paturel et Ginette Garcin et Entre nous avec Frédérique Bel.

Le petit écran a également accueilli son jeu d’acteur en 2009 pour un épisode des Contes et légendes de Maupassant dans L’affaire Blaireau pour la chaîne France 2.

Retour sur les plateaux de tournage en 2016 pour le film Seule mais pas trop d’Alexandra Robert et en 2019 pour Le Réseau Shelburn. Il y campe le rôle du lieutenant responsable d’un réseau de résistants qui évacue depuis Plouha (22) des aviateurs vers l’Angleterre au cours de la Seconde guerre mondiale.

Ne le ratez pas non plus lors des les promenades Breizh attitudes durant lesquelles il interprète son tube à 1 million de vues qui rend hommage à la Bretagne : c’est l’Argoat et l’Armor. Lieu où il aime se ressourcer dans la forêt de l’Orge de Plœuc-L’Hermitage près de Plaintel, ses champignons, sa côte de granit rose et ses coquilles Saint-Jacques. Dans ce coin de la côte bretonne, il part en pèlerinage et ne manque jamais de saluer la mémoire de Thierry Le Luron originaire de Ploumanac’h, l’imitateur qui l’a tant inspiré…

2023 s’annonce une année tout aussi fructueuse. L’imitateur s’est fait confectionner un costume avec lunettes et guitare pour un nouveau clip dont la sortie est prévue au mois de janvier.

Il entraîne également sa fille Léa dans son sillage, un joli brin de voix qui sait aussi faire le clown. Avec elle, il revisite la chanson Mais je t’aime de Camille Lellouche et Grand Corps Malade, qui devient Ukraine. L’objectif, loin d’être humoristique cette fois, est de soutenir les réfugiés venus en Bretagne.

Laurent Chandemerle sera également à l’affiche du film Plogoff 1980 de Nicolas Guillou en septembre 2023. Il y joue un responsable des RG (Renseignements généraux) lors de la lutte contre le projet de centrale nucléaire dans les années 1980.

Infos pratiques :

One Man Show de Laurent Chandemerle le 21 janvier 2023 à 20h30

Centre culturel L’Écusson, rue de l’Écusson, 56120 Josselin