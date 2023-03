Josselin. Jules Lestavel classe et présente ses peintures

Jules Lestavel est peintre à Josselin dans le Morbihan. En attente d’expositions, il réalise en ce moment un livre illustré répertoriant toutes ses peintures réalisées à l’acrylique ou à l’huile et aux thématiques si différentes les unes des autres. Elles passent de l’abstrait aux portraits, des caricatures aux tableaux représentant des paysages ou des animaux. D’abord restaurateur dans le sud de la France puis producteur de films documentaires, les professions exercées au cours de sa vie professionnelle ne l’orientaient pourtant pas vers la peinture. Unidivers vous raconte le parcours atypique de Jules Lestavel devenu un peintre passionné un peu par hasard et pour lequel peindre est devenu quasiment une addiction.

Jules Lestavel

Jules Lestavel est né en 1951 à Croissy-sur-Seine (78) de parents originaires d’Italie à proximité du lac de Garde. Après une enfance et adolescence passées en région parisienne, Jules choisit de s’installer en 1971 en Bretagne. Il achète un bar restaurant à Lanester dans le Morbihan, commerce qu’il conservera pendant cinq ans, avant de rejoindre le Loir-et-Cher et la ville de Blois pour y faire les vendanges et s’installer en qualité de distillateur pendant plusieurs années. Mais c’est en région Occitanie, que Jules Lestavel passera le plus de temps, pas moins de quarante ans. Il y fait d’abord les marchés pendant deux ans, puis achète une première auberge dans la commune de Les Rives au nord du département de l’Hérault, puis une ferme auberge sur le plateau du Larzac dans la petite commune de Le Caylar.

C’est dans ce contexte, après sa journée de travail, que Jules se met à griffonner des croquis sur les nappes en papier de son auberge. De fil en aiguille, ces dessins deviennent des peintures qui développent en lui une véritable envie, une passion. Les peintures plaisent à ses clients qui emportent les nappes avec eux, quand elles ne sont pas exposées dans la salle de restaurant. Dès lors, Jules ne s’arrêtera plus de peindre, et cela fait maintenant plus de quarante ans que cela dure ! “Au début, dessiner, peindre, était une façon de me débarrasser des tensions quotidiennes, une sorte d’échappatoire de ma vie professionnelle, une manière de me libérer de mon ressenti du moment”, raconte le peintre. Jules peint à l’acrylique et aussi à l’huile et ses tableaux reflètent l’abstrait et la caricature le plus souvent.

Les œuvres de Jules Lestavel peuvent être très diversifiées, et ses inspirations sont glanées auprès de peintres connus, très différents eux aussi. Par exemple, pour réaliser des portraits, il s’inspire surtout du peintre américain pop art : Andy Warhol (1928-1987) qui savait si bien peindre Marilyn Monroe. Certaines toiles font plutôt penser, avec ses couleurs très vives, à des tableaux de Pablo Picasso (1881-1973), mais Jules Lestavel fait son propre mélange, sa propre “cuisine”. Autre source d’inspiration, les nombreux voyages qu’a fait le peintre, où à chaque nouvel endroit naît une toile représentant ce dernier univers découvert. “La différence de thèmes et de style dans mes peintures viennent de mon humeur du jour ! J’aime laisser éclater mes envies dans tous les sens, dans tous les domaines, suivant mon inspiration du moment, comme ça vient ! ”

En 2009, Jules Lestavel change d’horizon professionnel et devient producteur de films dans une société gérée avec un de ses frères, un écrivain et ancien policier. Ils réalisent notamment un film documentaire sur le bouddhisme pour la mairie de Paris.

Mais la peinture n’est jamais très loin et Jules Lestavel revient en Bretagne en 2018 et installe son atelier de peinture à Josselin dans le Morbihan. Depuis, il a participé à des expositions de ses œuvres qu’il a baptisées États d’Âmes, d’abord à Josselin puis à Guillac (56). Sa peinture est toujours dictée au hasard du moment, par une balade au bord du canal, un paysage admiré, un personnage croisé qui retient son attention : alors Jules retourne dans son atelier et retransmet en peinture ce qui vient de l’inspirer au cours de sa promenade.

Aujourd’hui, en partenariat avec sa nièce Laurence, Jules Lestavel écrit pour préparer l’édition de son livre “Ce sera un bouquin qui représentera toutes mes toiles, tout en couleurs. Il sera édité à Roscoff (56)”

Le peintre cultive également des projets pour d’autres expositions dans d’autres communes de Bretagne, notamment à Roscoff (56) pour laquelle une date avait été déterminée puis annulée et qui est dans l’attente d’être reprogrammée. Le peintre est ouvert à toutes propositions. Pourquoi pas à la Chapelle Bleue de Ploërmel ? Il espère aussi exposer sur Paris, là où il a conservé des contacts.

Infos pratiques :

Pour contacter Jules lestavel : 06 36 96 89 31