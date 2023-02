Revelio ou le jeu qui révèle tous vos secrets…

Le jeu compétitif et narratif Revelio est sorti chez Gigamic le 13 janvier 2023. La rédaction d’Unidivers a testé ce très beau jeu signé Dave Neale qui se révèle être une belle surprise de début d’année. Attention, si vos adversaires sont habiles, tous vos secrets seront ici révélés !

Entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, délicieux mélange entre le Dixit, le Code name et le Cluedo, voici… Revelio de Dave Neale, qui vient de sortir en ce début d’année 2023. Illustré avec talent par Marta Ivanova, Anton Kvasovarov, Oleg Yurkov, Svetlana Pikul et Uildrim, on ne peut qu’être séduit à la vue de ce jeu et de son dessin de couverture, onirique et mystérieux.

Dans ce jeu assez simple, qui se joue entre 3 et 6 joueurs, tout le monde incarne un personnage avec une vie, un prénom, une personnalité, des rêves… Le but est de deviner, grâce à des questions, le métier et le secret que cachent les autres joueurs et de faire deviner habilement le sien. Attention ! Si tout le monde trouve, le joueur qui devait faire deviner n’a pas de point, au même titre que si personne n’avait trouvé. Joueurs, cachez vos jeux et embarquez dans le monde magique de Revelio !

Vue d’ensemble de la table

Comment dispose-t-on le jeu?

Pour commencer, pour être bien caché de tous, tout le monde reçoit un paravent. Dedans, les joueurs remplissent une feuille qui leur permettra de réfléchir sur l’identité de leurs adversaires et d’élaborer des hypothèses. De concert, tous les joueurs décident d’une époque dans laquelle jouer, entre Victorienne, Moderne et médiéval-fantastique.

Ils glissent devant eux dans le paravent, à l’aide de clips magiques, une liste cartonnée qui contient la liste des métiers et secrets possibles. Tous reçoivent 2 cartes métiers et 2 cartes secrets. Ils choisissent l’histoire qu’ils préfèrent incarner et rejettent dans la pioche les cartes non retenues. Sur la feuille face à eux, ils noteront leurs métiers et secrets retenus, mais aussi ceux rejetés. Cela donne un premier indice sur quels personnages ne peuvent pas incarner leurs adversaires. En haut des colonnes, ils noteront le nom des adversaires afin d’avoir une colonne par adversaire.

Comment on joue ?

Une fois ceci fait, un joueur pioche deux cartes Question Apparence et trois cartes Question Standard et lit la première question à voix haute. Dans les lignes en bas de la feuille, tous les joueurs écrivent à la première personne ce que leurs personnages diraient en essayant de donner des petits indices sur leurs métiers et sur le secret qu’il cache tout en restant discret. Dans l’idéal, la majorité des joueurs doivent trouver pour faire gagner au joueur chanceux le plus de points, mais comme dans le Dixit, si tout le monde trouve le joueur a perdu et ne gagne aucun point. Quand tout le monde a fini de rédiger, les réponses sont lues à voix haute. On peut incarner le personnage en changeant de voix, d’accent ! Un temps de réflexion est accordé à tous pour noter les hypothèses et observations. Puis, on repose une question.

Cartes Question Standart (gauche) et Cartes Question Apparence (droite)

Le jeu continue ainsi jusqu’à la 5e question, au terme de laquelle, après un ultime temps de réflexion, les joueurs tour à tour exposent leurs conclusions sur l’histoire des personnages incarnés par les joueurs. Tous les joueurs annoncent ensuite leur identité et le décompte des points peut commencer en deux temps…

Comment compte-t-on les points ?

Le décompte se fait pour chaque joueur en deux temps :

Côté indicateur : Si le joueur a bien deviné le métier et le secret d’un adversaire, il gagne 2 points de Victoire soit 1 point par déduction.

Côté détective : Si l’on a au moins une personne mais pas la majorité qui a deviné en partie ou tout son personnage, le joueur gagne 1 ou 2 points de Victoire.

Petit plus : Les métiers et secrets des joueurs que personne n’a correctement devinés donnent 1 PV à tout le monde sauf au joueur déçu.

Le total est ainsi compté et en fonction du nombre de manches prévu, les joueurs s’arrêtent ou continuent.

Ère victorienne

Ère moderne

Ère médiéval fantastique

Revelio est un jeu très sympathique et assez simple qui joue avec le style et les époques des cartes. Il y a trois époques de personnalités possibles : victorienne, moderne et fantastico-médiéval avec des propositions drôles et déconcertantes. Ce côté décalé aurait cependant pu être poussé plus loin. De plus, le jeu serait plus amusant et compliqué si les joueurs se mettaient vraiment dans la peau des personnages et répondaient de manière plus longue et romancé, dans le but de perdre un peu les adversaires et offrir une véritable immersion, ce que les joueurs n’osent pas faire les premières fois, surtout s’ils ne sont pas habitués à ce type de jeu. Mais Revelio se révèle être un jeu très sympathique au design remarquable !

