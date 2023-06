Jeanne Malivel. Un documentaire met en lumière cette pionnière de l’art moderne

La réalisatrice Laurence-Pauline Boileau nous plonge au cœur de la vie tourbillonnante de Jeanne Malivel, une artiste avant-gardiste du début du XXème siècle, tombée dans l’oubli des décennies durant. Elle était entre autres, créatrice de mobilier, d’arts textiles et d’arts de la table, peintre et raveuse virtuose passionnée par l’Histoire. Également fondatrice du mouvement Ar Seiz Breur, Jeanne Malivel avait réussi à faire rayonner son art bien au delà de la Bretagne, avant de connaitre une fin tragique à seulement trente et un an. Historiens de l’Art, famille de l’artiste, institutions muséales et patrimoniales, jusqu’au Wolfsonian Institute de Miami, tous se mobilisent pour remettre en pleine lumière cette charismatique pionnière de l’art moderne.