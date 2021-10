JEANNE BONJOUR GRAVIT LES DUNES

Jeanne Bonjour sort un nouveau clip, Dunes, un mois après son premier EP intitulé 13 ans. Oscillant entre la pop, la variété et le rap, la musique de Jeanne Bonjour se veut très éclectique dans les six morceaux qui composent son EP, abordant le thème du traumatisme de jeunesse qui forge la naissance d’un jeune adulte. Jeanne joue prochainement à Saint-Malo (La Nouvelle Vague) le 22 octobre en 1ère partie de Victor Solf et le 20 novembre à Rennes (l’Antipode) en 1ère partie de Joanna.

Baignée dans l’art depuis son enfance par l’intermédiaire de sa mère, Sylvie Jourdan (duo Les Oisives), Jeanne Bonjour est d’abord attirée par la comédie et l’expression corporelle, elle s’initie donc au théâtre. C’est à l’âge de huit ans que le déclic musical se fait où elle décide d’apprendre le violon. Elle le pratique pendant cinq ans pour finalement se tourner vers le piano qu’elle apprend en autodidacte. À l’âge de 14 ans, elle commence à écrire et composer ses morceaux et textes.

Au lycée, Jeanne Bonjour s’oriente vers un bac littéraire art-étude où elle alterne scolarité et conservatoire de théâtre. C’est durant ces années qu’elle s’essaie à plusieurs projets : musique, pièces, réalisation, ateliers d’éloquences, écriture etc.

En 2019, Jeanne Bonjour accompagne le rappeur rennais Peter Pan sur son titre Infirmière ; au travers de ce projet, elle rencontre le jeune producteur rennais l’Atelier avec qui elle va collaborer peu après pour sortir son tout premier single : Mood. Aujourd’hui, la jeune chanteuse prépare son premier EP, intitulé « 13 ans ». Elle s’inspire de plusieurs artistes, Benjamin Biolay ou Serge Gainsbourg mais admire également la nouvelle variété française telle que Joanna, Claire Laffut, Bonnie Banane, Swing, Philippe Katerine ou Feu!Chatterton.

En août 2020, Jeanne sort une reprise de « Ton Héritage » de Benjamin Biolay. Suit peu de temps après le premier single de son prochain EP : Cancale et un cover de Cabeza de Oboy avec orchestre classique et lyrique. En début d’année, elle sort un dernier cover : « L’Ivresse » d’après Feu ! Chatterton.

13 ans

13 ans est le premier EP de Jeanne Bonjour. Dans ce dernier elle raconte son année éponyme où elle vécut un traumatisme lié à la drogue. Le tout au prisme d’une jeunesse qui permet une renaissance et une résilience. La sortie de l’EP est prévu au printemps 2021.

Single Absorbe

Dans ce single, Jeanne Bonjour aborde le sujet de la drogue, la dépendance et les conséquences affectives qu’elle entraîne.

Une nuit dans un bel hôtel particulier, figée dans un tableau, Jeanne Bonjour conte l’histoire d’êtres sombrant dans les méandres de la drogue. L’emprise de la substance, les conséquences humaines, sociales et psychologiques. Elle s’adresse au danseur Malick Cissé qui au travers de sa chorégraphie matérialise le texte et le conte de Jeanne. Lui est enfermé, elle est figée. La caméra libre du réalisateur Pierre-Marie Villareal pose un regard sans jugement sur ces deux personnages. S’inspirant de références baroques tel Le Caravage, Fellini ou romantique à l’instar de Marcel Rieder, il compose à la fois une toile pour Jeanne et une boîte enfermant le personnage de Malick.

Reprise de L’Ivresse – Feu! Chatterton

Reprise de Cabeza – Oboy

Reprise de Ton Héritage – Benjamin Biolay

Single Cancale













Visuels du clip Absorbe de la jeune artiste rennaise Jeanne Bonjour

Jeanne Bonjour par Sébastien Lemarchand