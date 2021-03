JEAN-BAPTISTE ANDREA REMPORTE LE PRIX LIVRES & MUSIQUES 2021 DE DEAUVILLE

Après un débat enthousiaste et passionné, les douze

Sept romans, inspirés par la musique, étaient en compétition pour le Prix 2021 : Little Louis, Claire JULLIARD (Le mot et le reste) ; Ce bel été 1964, Pierre FILOCHE (Serge Safran) ; Putzi, Thomas SNEGAROFF (Gallimard) ; La nuit du 5-7, Jean-Pierre MONTAL (Séguier) ; Le neveu d’Anchise, Maryline DESBIOLLES (Seuil) ; Là où nous dansions, Judith PERRIGNON (Rivages) ; Des diables et des saints, Jean-Baptiste ANDREA (L’iconoclaste)

Le jury Livres & Musiques était composé de Jérôme Garcin (Président), Philippe Augier (Maire de Deauville), François Bott, Arnaud Cathrine, Paul Giannoli, Belinda Cannone, Stéphane Héaume, Philippe Labro, Christine Orban, Florian Zeller, Vanessa Schneider, Lilia Hassaine, Jérémie Rhorer (chef d’orchestre) et Julien Chauvin (violoniste).

Après un débat enthousiaste et passionné, les douze membres du Prix littéraire du Festival Livres & Musiques de Deauville, sous la présidence de Jérôme Garcin, ont désigné ce samedi 6 mars, le lauréat 2021. Jean-Baptiste Andrea remporte ainsi le Prix Livres & Musiques de Deauville pour son roman Des diables et des saints, paru le 14 janvier 2021 aux éditions L’Iconoclaste. Depuis 18 ans, ce prix littéraire met chaque année à l’honneur les auteurs contemporains inspirés par la musique. Virginie Despentes, Alain Gerber, Jean Echenoz, Valentine Goby, Stéphane Héaume, Gilles Leroy, Colette Fellous, Nicolas d’Estiennes d’Orves, Pascal Quignard ou plus récemment Akira Mizubayashi figurent parmi les précédents lauréats du Prix Livres & Musiques.

Le Prix est doté de 4 500€. Il sera remis à Jean-Baptiste Andrea, samedi 26 juin 2021, durant la 18e édition du Festival Livres & Musiques (25 > 27 juin 2021) qui, cette année, se déroule au sein du nouvel équipement culturel deauvillais : Les Franciscaines, dont l’ouverture est prévue au printemps. La remise du prix sera suivie d’une conversation avec le lauréat, illustrée en musique et ponctuée d’une lecture d’extraits par la comédienne Anne-Marie Philipe.

LE ROMAN : Des Diables et des saints

Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageur indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ? Alors qu’il a seize ans, l’adolescent est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n’y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu’à la rencontre avec Rose. Sur l’enfance orpheline et l’amour en fuite, Des diables et des saints est le troisième roman de Jean-Baptiste Andrea, auteur au talent fort et singulier, multiprimé.

LES REMARQUES DU JURY

Jérôme Garcin (Président) : « Un livre où l’on succombe totalement. Le thème du piano public qui est en général peut traité en littérature est là bien représenté. Une très belle incarnation de la musique et de la littérature qui correspond à notre Prix. »

Vanessa Schneider : « Des diables et des saints, c’est la musique qui sauve. Un livre puissant qui correspond parfaitement au Prix Livres & Musiques. »

Philippe Labro : « Un roman habile où l’émotion est permanente. »

Stéphane Héaume : « Un livre puissant au style maîtrisé. J’ai été touché par la violence et la douceur qui émane de ce livre. »

Philippe Augier (Maire de Deauville) : « Une écriture fantastique où la musique est très bien traitée. Un récit touchant où malgré une histoire difficile, l’humour est présent. La finalité : être une ombre ou exister. »

Initialement prévu du 16 au 18 avril 2021, le Festival Livres & Musiques a été reprogrammé du 25 au 27 juin 2021 en raison des dispositions gouvernementales liées à la crise sanitaire.