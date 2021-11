RENNES. UN DIMANCHE AVEC J.E. SUNDE OU 9 SONGS ABOUT LOVE

Dimanche 7 novembre 2021, J.E. Sunde donnera un concert sur la scène de l’Ubu de Rennes dans le cadre du Lazy Sunday des Trans. L’auteur-compositeur-interprète américain présentera à cette occasion les chansons de son deuxième album 9 Songs About Love, sorti l’année dernière chez Vietnam Label. Un opus fascinant que la rédaction d’Unidivers vous présente ci-dessous…

Photo: Adam Wheeler.

Peu de temps après avoir atteint le sommet de la trentaine, le songwriter de Minneapolis Jon Edward Sunde a pris conscience que sa vie n’avait pas tout à fait suivi la trajectoire à laquelle il s’attendait. Presqu’une décennie passée aux côtés de son frère et de son meilleur ami au sein du trio folk magnétique The Daredevil Christopher Wright, ainsi que plusieurs albums solos, n’avait apporté à Sunde qu’un succès d’estime. Les tournées (et l’envie proverbiale de les faire) avaient également épuisé son énergie et son ambition. Et surtout, les vieux copains se mariaient déjà et élevaient leur famille, pendant que lui luttait pour faire fonctionner sa propre histoire d’amour. Il ne pouvait s’empêcher de penser : Il y a un truc qui ne va pas chez moi ?

Pour explorer cette question et cette sensation de solitude, Sunde s’est une nouvelle fois tourné vers la chanson. Et plutôt que le désespoir, il a été surpris de rencontrer un thème universel plus motivant : l’amour. Pendant deux ans, il a produit des mélodies qui, même sans inclure le mot dans le titre, s’appuyaient déjà sur les périls et les promesses de ce sentiment si vaste et profond.

Pochette de l’album “9 Songs About Love” de J.E. Sunde. Visuel: Ugo Bienvenu.

Afin de mieux illustrer cette thématique universelle, et toujours aussi inspiratrice, J.E. Sunde s’appuie sur le groupe qu’il a formé avec les deux musiciens qui l’accompagnent depuis la création de son premier album solo JE Sunde (2019). À ses côtés, figurent ainsi le batteur Shane Leonard et le bassiste et tromboniste Andrew Thoreen. Sous la co-production de Brian Joseph, connu pour avoir travaillé avec Bon Iver et Sufjan Stevens, la formation développe un style chaleureux qui évoque en grande partie les esthétiques de la pop et du revival folk des années 60 et 70, jadis représentées par des artistes comme Cat Stevens et Paul Simon.

Cet univers se déploie en outre pendant « Sunset Strip », qui ouvre ce deuxième album. Soutenus notamment par des chœurs quasi angéliques, une batterie discrète et un subtil piano Rhodes, la guitare et les harmonies vocales de J.E. Sunde dévoilent un aspect solaire et irrésistible, dans la lignée des grands songwriters américains qu’il compte parmi ses influences. Une atmosphère dont les contours parfois complexes contrastent de façon éloquente avec le propos du morceau. Inspiré des expériences passées de l’artiste, le titre évoque en effet une histoire d’amour gâchée par le rythme infernal des tournées du protagoniste.

Photo: Graham Gardner.

Ces neuf chansons sont également portées par la voix profonde de J.E. Sunde, parée d’inflexions parfois proche des interprètes de country. De même, elle explore souvent de beaux mélismes aux légers accents soul et gospel, d’une manière qui rappelle par moments le style vocal d’Alex Chilton du groupe Big Star.

Par ailleurs, la vocalité et le jeu de guitare de l’artiste offrent également de beaux moments de sobriété expressive. Comme sur le sublime « I Don’t Care To Dance », chanson épurée et structurée autour d’une valse en guitare/voix, dont l’instrumentation évoque les compositions les plus intimistes de Leonard Cohen. J.E. Sunde y met en scène une soirée festive et sa scène de slow, lieu du bonheur naissant d’un jeune homme mal dans sa peau et subjugué par sa partenaire de danse qui, loin de le repousser, l’accepte tel qu’il est. Le musicien délivre alors un morceau véritablement poignant, qui remet également en question (et de façon réjouissante) les stéréotypes du masculinisme toxique qui plombe, voire empêche, nombre de relations amoureuses. Un pas de côté qui va droit au cœur et reflète une sensibilité plus que réconfortante…

Photo; Adam Wheeler

J.E. Sunde sera en concert à l’Ubu de Rennes, dimanche 7 novembre 2021, à 19h.

Son nouvel album 9 Songs About Love, sorti le 20 novembre 2020 sur le label Vietnam (distribution Because Music) est toujours disponible dans les bacs et sur les plateformes d’écoute.