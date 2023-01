Janzé. La boutique de jeux Ludosaure appelle aux dons pour créer son enseigne

Fondée il y a un mois par deux amis, Maxime Guest et Lothaire Vaté, la boutique de jeux de société tout public Ludosaure a ouvert à Janzé (Ille-et-Vilaine). Hélas, faut de moyens, l’enseigne du Ludosaure reste en attente de réalisation. Coup de projecteur sur deux jeunes passionnés qui espèrent un soutien financier de la part du public.

La boutique de jeux de société, baptisée Ludosaure, a ouvert samedi 17 décembre 2022 à Janzé, commune située à 12 km en dessous de Châteaugiron. Une fois la porte du magasin franchie, les clients sont plongés dans un univers de 58 m2 où le jeu est roi. Ils perçoivent de suite une convivialité chaleureuse.

Un éventail de jeux de société est proposé à la vente, pas moins de 800 références qui s’adressent à une clientèle intergénérationnelle. “Il y en a pour tout public et accessibles à des prix abordables : puzzles, casse-tête, jeux de rôles et jeux extérieurs tels que : les Maîtres du donjon ou les Rois du Pique Nique”, détaille Maxime.

Quelques exemples de jeux pour les plus petits qui ne sont pas oubliés, les jeux @haba_france et qui sont disponibles à la boutique Ludosaure. Il y a l’univers boisé de Loco Momo, un jeu de placement où l’objectif consiste à créer des photographies d’animaux de la forêt. Le jeu est facilement accessible, pourtant le placement de ces petits animaux demande cependant une vraie réflexion qui rend Loco Momo très addictif.

Les jeux de société existent en tout format : des microgames sont là aussi. Microgames ? Ils référencent plusieurs jeux originaux dans un format portefeuille pour jouer partout. Par exemple, le microgame de chez @editionsmatagot est disponible à La Ludosaure.

Les joueurs et collectionneurs peuvent aussi chiner des cartes à collectionner avec un service de carte à l’unité, neuf ou d’occasion.

Les projets à réaliser dans un futur proche :

1)“Nous réfléchissons actuellement à l’organisation de journées et soirées à thèmes autour de nos jeux de société, telles que des soirées découvertes de jeux, des soirées autour de jeux de rôle ou encore avec des tournois. Nous tiendrons compte des remarques et propositions que pourrait nous faire notre clientèle sur tel ou tel jeu précisément ». Les deux jeunes hommes espèrent pouvoir mettre en place ce projet de jouer sur place rapidement, une fois les autorisations légales en leur possession. Ils proposeront alors de devenir des guides pour les participants qui le souhaiteraient, notamment pour les novices.

2) en plus de la vente, une quarantaine d’articles devraient être proposés à la location d’ici la fin du mois de janvier ou courant février au plus tard.

3) La formule dépôt-vente fait également partie des projets à courte échéance : les personnes pourront déposer leurs anciens jeux pour les mettre en vente d’occasion à la boutique Ludosaure.

4) La création d’un site internet avec catalogue verra le jour plus tard, fin 2023 ou début 2024.

La sélection de Ludosaure en ce début 2023

Grignette un jeu de type « où est Charly ? » en coop ou compétition.

L’année des 5 empereurs, pour devenir le nouvel empereur de Rome avec ce nouveau deck building.

Dors dragon d’or, un memory coopérative où il ne faut surtout pas réveiller le dragon.

Farm club, pour devenir le plus malin des animaux de la ferme.

Le skyjo est de retour après une courte rupture de stock.

Une animation vidéo promotionnelle de Ludosaure sera diffusée, à compter du lundi 16 janvier avant chaque séance au Cinéma Stella Janzé.

Pourquoi la création de Ludosaure ?

Maxime et Lothaire se rencontrent à la faculté de Rennes, il y a 8 ans. Ils sont tous les deux étudiants en archéologie. Après 5 années d’études et une licence en poche, alors qu’ils s’apprêtent à préparer un master en archéologie, ils abandonnent les études ensemble. “C’était au moment de la pandémie de Covid et la crise sanitaire avec ses restrictions nous pesait beaucoup ! Les cours étaient en visioconférence et devenaient très compliqués. En parallèle, nous travaillions au drive d’une grande enseigne de distribution. C’est Lothaire qui a eu l’idée de nous lancer dans la création de notre boutique de jeux, car nous étions chacun de notre côté passionnés de jeux de société depuis notre enfance. J’ai de suite obtempéré », explique Maxime.

Aujourd’hui, après un mois d’ouverture, les deux jeunes hommes de 25 et 27 ans sont très contents : la boutique marche bien. “Son ouverture juste avant Noël est plutôt bien tombée”, avoue Lothaire qui explique aussi pourquoi avoir choisi l’appellation Ludosaure pour le magasin : “c’est un clin d’œil à nos études en archéologie : Ludo pour ludothèque et saure pour dinosaure”.

Appel aux dons

Seul souci actuel, Maxime et Lothaire avec l’ouverture de la boutique et notamment avec les travaux de rafraîchissement, de relooking et d’aménagement du local (l’ancien cabinet en kinésithérapie), font que les crédits ne suffisent pas pour installer une enseigne. Pourtant l’enseigne est la première publicité d’un commerce, celle qui le fait connaître déjà auprès du voisinage et des gens de passage. En créer une pour marquer les esprits est nécessaire et primordiale pour faire connaître la boutique. Alors Maxime et Lothaire s’adressent aux bonnes volontés : “Pour que notre échoppe soit visible de tous, nous sollicitons vos bourses et votre bonté afin de créer une enseigne en accord avec l’identité de notre humble boutique. Nous vous remercions vivement à l’avance”

Cagnotte en ligne ici jusqu’au 21 janvier

Adresse

Ludosaure, Boulevard Cahours à Janzé (35)

Contact : +330223080298 ou laludosaure@gmail.com