L’association Janzéenne « Les Vies Dansent » organise la 3e édition du festival BALILAS du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2024

Plus grand festival de bals folks en Bretagne, ce rendez-vous est dédié aux bals folks, musiques et chants à danser de toute la France et d’Europe, aux sonorités traditionnelles et revisitées : Suédois, Bretons, Poitou, Gascon, Berry, Auvergne, danses de couple. Il y en a pour tous les goûts !

Ce festival œuvre pour la prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans le recrutement des équipes artistiques et techniques, dans une démarche écologique (gestion des déchets, produits locaux) et de prévention des violences sexuelles et sexistes.

4 soirées de bals avec 18 groupes

4 après-midis de stages et initiations : entre chant, danse et musique – sur inscriptions, tarifs variables

3 après-midis d’animations gratuites

AU PROGRAMME

– JEUDI 9 MAI, 15h30-17h – BAL pour enfants (tout âge !) avec le collectif « Les Pieds dans l’bal »

– VENDREDI 10 MAI, 15h – Initiation Forró puis Bal Forró (danse du Brésil)

– SAMEDI 11 MAI, 14h30 – Initiation danses de bal folk puis Bal « En Place » (un chœur qui chante pour faire danser les habitant.es!). Dress code violet/bleu paillette!

– DU 9 AU 11 MAI : petit marché d’artistes et d’artisans à partir de 14h30 : cour de la Ferme de l’Yve.

Lieux : Le Gentieg et Ferme de l’Yve Allée de l’Yve – Janzé (35)

– Accès gratuit aux bals du soir pour les Janzéens – sur réservations à lesviesdansent.bzh@gmail.com

Accueil partenaires et presse :

Jeudi 09 mai à 14H

Hall du Gentieg – Allée de l’Yve Janzé (35)

Infos et réservations :

https://balilas.lesviesdansent.bzh Page Facebook : Les Vies Dansent

Contact presse : lesviesdansent.bzh@gmail.com 06 66 46 58 60