Janzé Ille-et-Vilaine. 8 jeunes adoptent la location en coliving

À Janzé, un coliving vient d’ouvrir ses portes. Et pour 570 euros par mois, les huit habitants de cette maison de 270m2 disposent d’une chambre de 15m2 avec tout le confort…d’un hôtel.

Concept de colocation haut-de-gamme ? Le confort d’un hôtel tout en partageant des espaces communs avec d’autres locataires. C’est le concept du coliving qui peut accueillir jusqu’à 8 personnes, à Janzé. Etudiants et jeunes actifs se retrouvent que pour le meilleur et pas pour le pire.

Le coliving consiste à vivre à plusieurs dans un même bien loué en meublé. Ce bien propose à ses hôtes ou colivers des services mutualisés ainsi que des espaces communs et privés. C’est comme être à mi-chemin entre avoir son propre appartement et vivre en colocation. Quelles sont les avantages et les inconvénients ? Réponse avec Geoffrey Bertin, qui a inauguré ce concept du coliving à Janzé, interrogé par notre partenaire TVR.