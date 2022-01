JACQUES ABEILLE, L’AUTEUR DES JARDINS STATUAIRES, EST MORT

Nous avons tous en tête des livres et ouvrages qui nous auront durablement marqués. C’est le cas pour moi des Jardins statuaires, premier des six tomes du cycle des Contrées, ce roman d’exploration surréaliste de la carte et du territoire écrit par Jacques Abeille. C’est samedi soir que son éditeur, Frederic Martin, m’a appris cette bien triste nouvelle. Enfin a lieu ce qui était : l’ovni a pris sa place dans la constellation des oeuvres géniales, quelque part entre les étoiles d’Ernst Junger, Borges et Michel Leiris.

« Jacques Abeille nous a quittés le dimanche 23 janvier à 23 heures. Aujourd’hui encore les mots se heurtent en nous pour dire la douleur née de sa disparition. Il est d’usage de rappeler à la mort d’un écrivain l’importance de son œuvre. Pour Jacques Abeille, dont le Tripode a publié l’intégralité de son Cycle des contrées, cela serait d’autant plus aisé que nous ne comptons plus les critiques littéraires, les libraires et les universitaires qui ont dit l’importance de ces romans. Mais, dans notre chagrin, c’est l’homme que nous aimerions rappeler, et sa bouleversante beauté. La photo reproduite ici fut prise au tout début de notre aventure éditoriale avec lui, dans un ancien jardin ouvrier. Dans ce regard, je crois retrouver l’émotion de sa parole, la vérité de son expérience, souvent douloureuse et âpre, toujours dédiée aux rêves et aux autres. Jacques Abeille rappelait souvent que ce qui comptait le plus dans nos vies était la gentillesse, et que nous avions tort de dénigrer cette valeur aujourd’hui. Pour mieux l’entendre, nous vous proposons de lire l’un de ses derniers entretiens, remis en avant par la revue Diakritik pour lui rendre hommage. Il y exprime la position qui fut la sienne, et qui est la seule à nous consoler un peu aujourd’hui :

« je vis dans la présence de ce que j’écris »

Nos pensées vont à tous ceux qui ont accompagné Jacques Abeille sur ses chemins, et plus particulièrement à son épouse, Pauline, dont l’amour sans faille lui a permis de nous quitter en paix. »

Frédéric Martin et toute l’équipe du Tripode