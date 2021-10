INSOLITE. UNE STATION DE SKI ÉPHÉMÈRE EN ILLE-ET-VILAINE

Rendre possible l’impossible ou skier fin octobre en pleine terres bretonnes… Voilà le défi relevé par la Compagnie Machtiern qui installe le samedi 23 octobre dans le village de Trémeheuc une station de ski. À vos marques, prêts, skiez !

C’est à Trémeheuc, près de Combourg, dans le département d’Ille-et-Vilaine qu’a été installé ce projet déjanté. Car si le village ne possède absolument pas de véritables pistes de ski, la Compagnie Machtiern porteur du projet a de la suite dans les idées. Elle conçoit la rue comme un espace de rencontres et s’emploie à développer des projets avec et pour les habitants. C’est dans cette perspective de convivialité que s’est installée la station de ski éphémère dans ce village brétillien.

Ce projet fait partie de DIMENSION 25, une iniative qui place au centre la rencontre avec les habitants en activant des actions culturelles et artistiques participatives. De cette manière l’ensemble du territoire devient alors un lieu de résidence et de fabrique potentiel. Les action de la Compagnie s’étendent sur les 25 communes de la CCBR, Communauté de Communes de la Bretagne Romantique, en favorisant des actions nomades. Zoom sur un projet pour le moins insolite.

Ambiance tartiflette, chalet et vin chaud

« Ouverture de la station de ski de Trémeheuc. Ambiance conviviale et esprit guinguette, ouvert à tous, pour danser, s’amuser et se rencontrer », annonçait l’événement

De 19 h à 23 h, la piste de ski a investi la cour de la mairie. Le rendez-vous était donc donné au bas de cette piste de ski improvisée. Y étaient installées différentes machines construites à l’atelier de la Cie, « entre créations artistiques et installations ludiques pour adultes et enfants », précisait Laura Athea, chargée de projet DIMENSION 25.

©Cie Machtiern

En effet, cinq machines (parfois complexes) ont été construites par les six techniciens dans le hangar de la compagnie à Bazouge-la-Pérouse (avec souvent des mécanismes compliqués et savants). Il s’agissent d’installations de machineries interactives et ludiques pour adultes et enfants sur le thème du ski.

Au programme de la soirée : des turbulences artistiques, du dancing, un DJ complètement givré, des chutes de neige. Les Trémeheucoises et Trémeheucois ont pu profiter de baptêmes de montgolfière, slalom sur rail, lancer de boules de neige sur cloches de vaches alpines, course de ski à pédales sont au programme.Un baromètre sous le zéro mais au beau fixe. Les visiteurs étaient attendus en piste en habits de circonstances, étant donné les des chutes de neige annoncées.

L’événement proposait également une restauration sur place : manger un morceau et boire un verre dans une ambiance station de ski digne de Courchevel. Les plus grands ont pu déguster un kir revigorant, tandis que les plus jeunes se sont délectés plus sobrement d’un jus de pommes. Au menu bien évidemment, la fameuse tartiflette était à déguster.

Une manière de se préparer à l’hiver qui pointe le bout de son nez et de découvrir des activités plutôt insolites pour les Bretons.

