À l’INSA de Rennes, coup d’œil sur l’Œil Glauque

La 18e édition du festival tout public L’Œil Glauque se tiendra à l’INSA de Rennes du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022. Créé 19 ans plus tôt par un Groupement d’élèves. L’événement proposera à des joueurs de tous âges et de tous horizons, des jeux de plateaux, des murderparties, des jeux de rôles sur table… De quoi régaler les adeptes de ce type de jeux et initier les débutants, le tout dans une ambiance festive. Joueurs à vos plateaux !

Créé il y a 19 ans, le festival de L’Œil glauque a été conçu à l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) par l’amicale des élèves de Rennes pour suivre une passion commune : le jeu de plateau. Le festival s’ouvrira vendredi 11 novembre avec un concert post-metal au foyer des étudiants, juste à côté de la Halle Francis Querné où se déroulera le festival. Et cette année, c’est Marie Quelo qui est l’organisatrice de cette 18e édition.

Le principe du festival a peu changé depuis sa création en 2003 : des jeux de plateau, jeux de rôle, des murderparties et des escape-games. Les joueurs pourront passer d’un jeu à l’autre, d’un groupe à un autre. Le festival est tout public, sans alcool et gratuit. Les joueurs sont invités à s’inscrire sur le site du festival, où toutes les informations leur sont données.

En tant que festival étudiant, l’Œil Glauque accueille majoritairement un public jeune, lycéens, étudiants, avec une fourchette d’âge entre 20 et 30 ans. Les responsables du festival recroisent certains joueurs, fidèles participants, comme des nouveaux élèves, qui peuvent donc échanger ensemble entre nouveaux et anciens élèves. Si la majorité des joueurs sont étudiants ou jeunes adultes, des jeux pour enfants, pour les plus petits et pour un public plus âgé sont également disponibles. Tout est mis en place dans le but de s’adresser au public le plus large possible, car le but est là : faire se rencontrer les joueurs de Rennes tout en ouvrant les portes de ce monde qu’est le jeu de plateau. « L’esprit du festival c’est faire partager et découvrir un monde qui reste encore trop fermé. C’est dommage, car le monde du jeu est un très beau monde et on n’a pas besoin d’être passionné pour y entrer », déclare Marie Quelo. « On peut faire des jeux de 4 heures, comme des jeux plus simples pour ensuite aller découvrir d’autres jeux, avec des gens qu’on ne connait pas. »

Chaque nouvelle année apporte avec elle son lot de nouveaux joueurs, mais également de nouveaux scénarios puisque certains joueurs de jeux de rôle et de murderparties peuvent venir avec leurs scénarios et leurs idées de jeux. Ils sont alors désignés comme maîtres de jeu, mais comptez 2€ pour cette contribution et désignation. Lesdits scénarios sont étudiés en amont du festival par le collectif étudiant de l’Œil glauque et majoritairement validés, si acceptables et pas trop polémiques.

Les thèmes sont très variés, les joueurs pénétreront dans un monde post-apocalyptique ou arpenteront celui de la vie actuelle, en passant par la Science-Fiction, les super-héros, l’univers fantastique, fantaisiste, etc.

Trois autres clubs de l’amicale de l’INSA seront présents : L’Inscape game proposera des escape games sur table, INSAkura, club de mangas, mettra ses bibliothèques à disposition et le Club poker installera des tables. Une diversité qui permettra à tout le monde de trouver son bonheur parmi les jeux mis à l’affiche !

Le festival l’œil Glauque bénéficie également de partenariats avec des maisons de jeux et de livres de la Ville de Rennes et récupère en même temps la clientèle qui participent au festival. Cette année, les maisons de jeux Le Temple du jeu et Sortilèges se sont associées au festival, mais également Critic pour une sélection des livres de science-fiction et de fantasy, Yellow production et France murder qui prête un de leur murder : Réunion mortelle, une murderparty ouverte aux inscriptions sur le site du festival. Le niveau est variable, les débutants peuvent jouer avec les joueurs confirmés.

Ainsi, les joueurs de Rennes, tout niveau confondu, sont invités à partager un moment convivial et vivant du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022 à l’INSA de Rennes. L’Œil Glauque ne propose pas de jeux virtuels car « se rencontrer en vrai, c’est mieux », encore plus vrai après les années covid. Néanmoins, pour se réunir autour de jeux vidéos et jeux virtuels, le collectif INSAlane proposera un festival de jeux vidéos en février 2023. Mais la suite se trouvera certainement dans un autre article…

L’Œil Glauque, ce vendredi 11 novembre 2022 à 19h à la Halle Francis Querné à l’INSA de Rennes 20 avenue de Buttes de Coësmes, Rennes, France.

