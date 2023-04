Rennes. La mairie danse un Autre jeu

Autre Jeu est un film réalisé par Sarah Kuntz. Il a été tourné en février 2023 à l’Hôtel de Ville de Rennes. La musique originale de Robin Gwenolé accompagne la chorégraphie de Sandy den Hartog, tirée du spectacle déambulatoire « Dimensions »’ créé par ce même trio.

Autre Jeu relate une relation entre musique et danse, entre souffle et mouvement. Le saxophone ici mis à l’honneur est autant présent à l’image où il est mis en mouvement par la danseuse, que dans la musique qui accompagne ce duo atypique.

Tour à tour, instrument et corps dirigent ou se font diriger, si bien qu’on ne sait plus lequel guide l’autre. Sublimé par le magnifique Grand Salon de l’Hôtel de Ville, le saxophone est exploré sous tous les angles et prend même une dimension magique grâce aux possibilités permises par la vidéo.

Créée en 2018, l’association Indiscernable est basée à Rennes. A la fois compagnie de spectacle vivant et structure de production audiovisuelle, elle réunit des artistes œuvrant à sortir la danse contemporaine de la scène.

A travers les projets qu’elle porte, l’association s’applique à croiser la danse avec d’autres arts, parmi lesquels on retrouve le cinéma, la musique, la photographie, ou encore l’architecture.

Spécialisée dans la valorisation de patrimoine, Indiscernable propose des créations en lien avec l’espace qui l’accueille. Les artistes s’approprient l’environnement et en proposent une nouvelle lecture, afin de permettre au public une autre appréhension du lieu grâce à la danse.

Cette rencontre entre un lieu et une compagnie contribue à la rencontre avec de nouveaux spectateurs. Elle permet également d’explorer différemment la création chorégraphique et d’offrir de nouvelles perceptions de la danse contemporaine.

contact.indiscernable@gmail.com

Photo : Emilie Guilland