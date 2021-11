RENNES. INAUGURATION DU QUADRI, UN MARQUEUR POUR LE BLOSNE

Vendredi 19 novembre 2021 se déroulait l'inauguration du Quadri, un projet architectural innovant dont la première pierre avait été posée en 2018. Présentation d'un village urbain d'activités et d'innovations solidaires.

Inauguration du Quadri, le 19 novembre 2021.

Après de longues années de réflexion et de travaux dans la lignée du projet de renouvellement urbain mis en place dans le quartier du Blosne par la Ville de Rennes depuis 2007, le Quadri a été inauguré ce vendredi 19 novembre 2021 en présence de Nathalie Appéré.

L'histoire du Quadri

Depuis 2007 la Ville de Rennes réfléchit aux moyens de redynamiser le quartier du Blosne, un quartier initialement construit pour accueillir des habitations. Il ne faut pas oublier que le Blosne voit le jour entre 1960 et 1970 au sud de Rennes sur des champs afin de répondre à la demande croissante de logements, due notamment à la présence des ouvriers travaillant à l'usine Citroën de la Janais. Un quartier d'une très grande modernité pour l'époque avec des logements de qualité et dont l'enjeu principal aujourd'hui est la rénovation de ces logements et la mise en place de nouvelles structures pour revitaliser le Blosne.

Depuis plusieurs années la ville de Rennes travaille à l'implantation d'équipements de proximité construits à partir de ceux déjà existants dans le quartier, parmi lesquels on compte le Conservatoire, inauguré le mois dernier, la Halle sportive ou encore le futur Pôle associatif du quartier. Autant de briques posées qui contribuent à la transformation du Blosne.

© Arnaud Loubry

Le Quadri se présente comme un pôle connecté au quartier, mais qui rayonne au-delà du Blosne. Avec 6450m² de surface de bureaux et d'espaces partagés et plus de 200 salariés, il accueille une grande diversité de structures au cœur du quartier et d'outils emblématiques de nouvelles politiques tournées vers l'Économie Sociale et Solidaire (ESS). Ces Quadri'acteurs qui ont investi les lieux depuis le mois d'avril 2021 proposent un panel diversifié d'activités : entrepreneuriat, innovation sociale, habitat et énergie, formation, insertion, santé, transports... Une véritable fourmilière portée par l'énergie collective et un financement conséquent de 12,6 millions d'euros pour une transformation qui se veut au service des habitants, avec une triple mission :

Regrouper dans un lieu unique des acteurs économiques, sociaux et environnementaux de l'ESS autour d'une synergie commune et d'une stratégie de mutualisation des moyens.

Animer un espace ouvert en interconnexion avec les habitants et acteurs du territoire, autour des thèmes de l'habitat et de l'énergie, de l'insertion et de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'ESS.

Créer un lieu d'innovations et d'expérimentations pour favoriser la création d'activités et d'entreprises.

Les dates clé du projet

Sous l'impulsion des Ateliers du Blosne, qui prend conscience de la nécessité d'une densification pour le quartier, a lieu en 2013 une consultation publique urbanistique. S'ensuit en 2014 la naissance d'un projet de bâtiment dédié à l'ESS pour répondre aux besoins du Blosne. En 2015 la Coop de Construction créé une SCCV (société civile de construction vente). Un premier dialogue avec les habitants du Blosne débute autour de ce projet qui garde pour mots d'ordre : ouverture, insertion, jeunesse, emploi. 2016 voit le terrain vendu et mis à disposition par la Ville de Rennes, avant son achat en 2017 par Territoires. La première pierre est posée en 2018 et en 2019 est réalisé l'achat du bâtiment par les investisseurs constitués en une société civile immobilière (SCI). Enfin avril 2021 voit l'installation des premiers Quadri'acteurs dans le bâtiment.

Les Quadri'acteurs

Près d'une trentaine de Quadri'acteurs ont envahi le lieu : Trocabi, PIMMS, RÉSO solidaire, Atout Clauses, UFCV Bretagne, Tribord, Start'air, Adis Interim, CRESS Bretagne (Chambre régionale de l'ESS), TAg35, Enercoop Bretagne, OEB (Observatoire de l'environnement en Bretagne), Coorace Bretagne, EISENIA, L'Établi des mots, Scarabée Biocoop, SAMS APF 35, La Grenouille à grande bouche, Symetri, Réseau, Louis Guilloux, DLA du Pays de Rennes, FAS Bretagne, Kodiko, Dorémi, Coopérative, Le CRIC, pépinière d'entreprises de Rennes Métropole et centre d'affaires de quartier du Blosne.

Flex offices, la pépinière © Philippe Rannou

Espace de travail, la pépinière, © Philippe Rannou

La pépinière d'entreprises de Rennes, qui a élu domicile au Quadri en juillet 2021, est dédiée aux créateurs d'entreprise de toute nature. Il en existe plusieurs à Rennes et elles sont des leviers qui permettent le développement de l'emploi. Au-delà du secteur de l'Économie Sociale et Solidaire, la pépinière a pour objectif d'hybrider la nature des activités économiques accueillies au Quadri et dans le quartier du Blosne, gérée par Citédia Métropole, la pépinière est un enrichissement dans l'offre d'accueil de la métropole et espère pouvoir implanter durablement les entreprises qu'elle accompagne dans leurs premiers pas.

Le centre d'affaires de Quartier Blosne est une structure dédiée aux entreprises et à la personne. Ouvert sur le quartier et ses habitants (demandeurs d’emplois, bénéficiaires de minima sociaux qui portent un projet de création d'entreprises). Deux importants Quadri'acteurs qui favorisent la diversification du quartier, autour de la question essentielle de l'emploi.

Le Quartet est un projet de restaurant, bar, salon de thé est également prévu pour animer le rez-de-chaussée avec les Quadri'acteurs PIMMS, Trocabi, Biocoop et l'Établi des Mots. Plus qu'un seul restaurant, il participe à l'insertion des jeunes en créant des emplois, propose des évènements (concerts, happy party et autres joyeusetés).

Une architecture fonctionnelle au service de ses usagers

Le Quadri - Vue d'oiseau © Atelier du Canal

Le Quadri s'inscrit dans un paysage de rénovation urbaine. Il se veut comme un marqueur dans le nouveau visage du quartier du Blosne, un signal porteur de l'identité et des valeurs de ses occupants , avec :

une esthétique générale élégante et contemporaine, affirmant la volonté pour l’ESS de se positionner comme un secteur innovant, dynamique et porteur d’avenir, loin des clichés parfois véhiculés ;

un projet à 5 façades, chacune en lien avec les spécificités des fonctions, et en relation avec l’espace public ;

une façade du rez-de-chaussée largement ouverte sur la rue, son restaurant et ses boutiques s’imposant comme la vitrine du projet ;

une ambition vertueuse en termes d’économie d’énergie pour en faire un bâtiment basse consommation (un système d’épines sur la façade servant de protection solaire, un projet de capteurs photovoltaïques sur le toit).

Se voulant économe en énergie, le bâtiment est doté de capteurs photovoltaïques sur le toit et de brises-soleil sur les façades.

À noter que le public regrettera cependant une signalétique insuffisante.

Le Quadri - Vue du restaurant © Atelier du Canal

Le Quadri - Étage - Hall central © Atelier du Canal

Le fonctionnement interne du Quadri illustre la dynamique entrepreunariale voulue dans le réaménagement du quartier. La place est laissée à la mise en commun des ressources et fonctionnalités du bâtiments (salles de réunion, locaux informatique, archives, etc.). Les Quadri'acteurs se tournent vers des démarches groupées (commande de fournitures bureautiques, photocopieurs, etc.).

Pour ce faire l'architecture a dont été pensée en vue d'une dynamique collaborative et participative selon un mode de réflexion collective. Une participation distributive rythme la vie des Quadri'acteurs autour de réunion mensuelle de pilotage collégial, groupes de travail etc... ).

L'inauguration du Quadri marque une nouvelle étape dans le projet de réaménagement du quartier du Blosne et s'accompagne de la publication de Rennes des possibles. Ce livre relate 12 aventures inspirantes menées par des entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire à Rennes. Des récits qui témoignent de l'importance de l'énergie et de la dynamique collective mises au service des habitants en vue de résoudre les problématiques de société. Cet ouvrage ludique et facile à lire, agrémenté de nombreuses illustrations, photos et dessins, propose également une bande dessinée dédiée à l'histoire du Quadri.

Infos pratiques

47 avenue des Pays Bas, 352000 Rennes

De 9h à 17h du lundi au vendredi

Métro : Triangle