IMAGE PUBLIQUE. LE FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE DE RENNES DU 10 AU 31 OCTOBRE 2021

Image publique Photos à l’Ouest, le festival photographique de Rennes + Métropole se déroule du 10 octobre au 31 octobre 2021. Découvrez 17 expositions dans 14 lieux de Rennes et de la métropole, pour voir la ville sous tous les angles. Découvrez aussi les événements et temps forts de cette 12e édition.

Le festival photographique de Rennes métropole revient cet automne pour vous offrir la ville sous tous les angles. De Rennes à Tokyo, de New York à Venise, au-delà de la « photo de rue », les photographes construisent des images qui nous parlent de la vie urbaine contemporaine. Le temps d’une douzaine d’expositions, prenez le temps de redécouvrir la ville autrement.

Entre solitudes et architectures (J.-F. Mollière, M. Usenmez), grafitis (M. Batt), « motifs urbains » graphiques (D. Hasdenteufel), lumières de la pluie (P. Vancassel), la ville se révèle comme autant d’expériences. Elle apparaît posée comme un décor (M.-P. Lehaire), sous forme de fragments miniatures des plans-films (P. Torterotot), ou laisse voir le temps du regard d’un sténopé (M. Tassel). Sans oublier les habitants et leur expression libre (P. Gaucher) ou la « rue d’ici » (Société Photographique de Rennes). Monde de l’éphémère (C. Belleux) ou utopie (P. Hardy), la ville se donne à voir entre réel et imaginaire. Et puis, il est toujours possible de sortir de la ville (L.-C. Guillerm)…

En plus de ces expositions, le festival propose un marathon photographique ouvert à tous (avec le « Rennes Photo Challenge »), un workshop avec le photographe Jean-François Mollière, un atelier de prise de vue en studio (avec la S.P.R.), un parcours en car et un grand débat public en présence des photographes-auteurs. Autant d’occasions d’échanger sur des techniques diverses et des esthétiques variées, et de s’ouvrir à d’autres regards photographiques sur la ville.

Les expositions du 11 octobre au 29 octobre 2021 – Carrefour 18 à Rennes (35) Urbanités J Yvergniaux Horaires d’ouverture dans le programme de l’Image Publique Inauguration le 16 octobre 2021, 12 h 30 Infos pratiques :

Carrefour 18

7 rue d’Espagne

Rennes (35) du 11 octobre au 31 octobre 2021 – Cinéma Le Foyer à Acigné (35) Solitude M. Usenmez Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires d’ouverture aux horaires du cinéma Inauguration le 16 octobre 2021, 11 h 30 Infos pratiques :

Cinéma Le Foyer

8 rue du stade

Acigné (35) du 11 octobre au 30 octobre 2021 – Bibliothèque Lucien Rose à Rennes (35) Nouvelles Visions Surjectives JM. Pouzet Horaires d’ouverture dans le programme de l’Image Publique Inauguration le 16 octobre 2021, 13 h 50 Infos pratiques :

Bibliothèque Lucien Rose

11 square Lucien Rose

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Le 4 bis (façades) à Rennes (35) Rennes sous la pluie P. Vancassel Visible à toute heure. Dans le cadre de l’Image Publique # 12 Inauguration le 16 octobre 2021, 12 h 55 Infos pratiques :

Le 4 bis (façades)

4 bis cours des alliés

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Orangerie du Thabor à Rennes (35) Motifs urbains rennais D. Hasdenteufel Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Ouvert tous les jours de 14 à 18 h Inauguration le 16 octobre 2021, 14 h 15 Infos pratiques :

Orangerie du Thabor

Aile Est / rue de la Palestine

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Orangerie du Thabor à Rennes (35) Les ardoises P. Gaucher Dans le cadre de l’Image Publique # 12. ouvert tous les jours de 14 à 18 h Inauguration le 16 octobre 2021, 14 h 15 Infos pratiques :

Orangerie du Thabor

aile Est / rue de la Palestine

Rennes (35) du 11 octobre au 30 octobre 2021 – Le Synthi bar à bières à Rennes (35) Venise Lady Day Navire Night MP Lehaire Ouvert du lundi au samedi de 1! à 1 h. Dans le cadre de l’Image Publique # 12 Infos pratiques :

Le Synthi bar à bières

2 rue de chateaudun

Rennes (35) du 11 octobre au 29 octobre 2021 – Espace social Rennes centre à Rennes (35) La rue d’ici photographes de la SPR Horaires d’ouverture dans le programme de l’Image Publique Infos pratiques :

Espace social Rennes centre

rue Kléber

Rennes (35) du 11 octobre au 29 octobre 2021 – Espace social Rennes centre à Rennes (35) Un soir à Tokyo C. Belleux Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires dans le programme Infos pratiques :

Espace social Rennes centre

rue Kléber

Rennes (35) du 11 octobre au 30 octobre 2021 – Galerie Grand Angle à Rennes (35) utopie d’une Illusion P. Hardy Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires d’ouverture dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 15 h 25 Infos pratiques :

Galerie Grand Angle

1 place de Bretagne

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Atelier Noir Noir à Rennes (35) Trois villes P. Torterotot dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires et temps forts dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 16 h Infos pratiques :

Atelier Noir Noir

24 rue Saint-Louis / Métro Sainte Anne

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Atelier Noir Noir à Rennes (35) La ville au sténopé M. Tassel Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires et temps forts dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 16 h Infos pratiques :

Atelier Noir Noir

24 rue Saint Louis / Métro Sainte anne

Rennes (35) du 11 octobre au 24 octobre 2021 – Atelier Noir Noir à Rennes (35) Villes imaginaires G. Le Boulzennec Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires et temps forts dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 16 h Infos pratiques :

Atelier Noir Noir

24 rue Saint Louis / Métro Sainte Anne

Rennes (35) du 11 octobre au 30 octobre 2021 – Maison de Quartier de la Bellangerais à Rennes (35) Expression libre Michel Batt Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Horaires dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 17 h Infos pratiques :

Maison de Quartier de la Bellangerais

5 rue du Morbihan

Rennes (35) du 12 octobre au 24 octobre 2021 – Orangerie du Thabor à Rennes (35) New York Tokyo Chicago JF. Mollière Dans le cadre de l’Image Publique # 12. Ouvert tous les jours de 14 à 18 h Inauguration le 16 octobre 2021, 14 h 30 Infos pratiques :

Orangerie du Thabor

Aile Ouest / rue de la Palestine

Rennes (35) du 13 octobre au 31 octobre 2021 – Espace des 2 rives à Rennes (35) Lauréats du marathon photo 2021 RENNES PHOTO CHALLENGE Horaires d’ouverture dans le programme de l’Image Publique. Vous êtes invités à voter pour le prix du public, en partenariat avec Rennes Photo Challenge Inauguration le 16 octobre 2021, 13 h 20 Infos pratiques :

Espace des 2 rives

4 allée G. Palante

Rennes (35) du 14 octobre au 28 octobre 2021 – Salle l’Eclat à Thorigné-Fouillard (35) Souvenirs de villes, souvenirs d’amour 2017-2019 JF. Mollière Dans le cadre de la 12 e édition de l’Image Publique et en partenariat avec Photofolie 2021 Horaires d’ouverture dans le programme de l’Image Publique Inauguration le 16 octobre 2021, 18 h Infos pratiques :

Salle l’Eclat

rue de la forêt

Thorigné-Fouillard (35) du 15 octobre au 06 novembre 2021 – Médiathèque de Thorigné à Thorigné-Fouillard (35) Bretagne bord de mer (sortir de la ville) LC. Guillerm Dans le cadre de l’Image Publique # 12. horaires dans notre programme Inauguration le 16 octobre 2021, 17 h 40 Infos pratiques :

Médiathèque de Thorigné

place de l’Europe

Thorigné-Fouillard (35)