Du 2 avril au 31 décembre 2022, le Musée de la carte postale de Baud présente sa nouvelle exposition temporaire consacrée à l’illustrateur Geo-Fourrier. A Baud, Geo-Fourrier entre Japon et Bretagne.

Né le 16 juin 1898 à Lyon et mort le 8 avril 1966 à Quimper où il s’installe dès les années 20, Géo-Fourrier est un peintre, illustrateur et graveur qui collabore à la création de bijoux, pipes, faïences et à l’édition de cartes postales.

Géo-Fourrier

Dès l’âge de 16 ans, il commence à s’intéresser aux arts du Japon et étudie les œuvres d’Utamaro et d’Hokusai pendant une longue maladie qui le confine au lit pendant 3 ans. En 1921, il rentre à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris, où il côtoie des artistes comme Mathurin Méheut ou Jean-Julien Lemordant et des écrivains comme Pierre Loti, Anatole Le Braz, Charles le Goffic.

A Quimper, il travaille chez Henriot et côtoie René-Yves Creston, Robert Micheau-Vernez et Eugène Sevellec.

Tout au long de sa vie, Géo-Fourrier, travaille la matière bretonne, ses dessins et ses cartes postales représentent des portraits mais aussi des hommes et des femmes au travail.

L’évocation du Japon se fait à travers la composition de ses estampes mais aussi à travers les techniques utilisées. Il fera réaliser certaines gravures directement au Japon, comme Costume de fêtes réalisé par l’atelier Takamizawa à Tokyo.

L’expositon «Geo-Fourrier, entre Japon et Bretagne» donne à voir des cartes postales, croquis, estampes, livres et faïences provenant des collections du Musée de la carte postale et de collections privées. Ces objets permettront de mettre en valeur les différentes facettes du travail de cet illustrateur et son lien étroit avec le Japon.

L’exposition Geo-Fourrier, entre Japon et Bretagne est visible du mardi au dimanche de 14h à 18h. Le musée est fermé les jours fériés. Tarif plein : 5 € Tarif réduit : 4 € Gratuit pour les moins de 26 ans. Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale 3 avenue Jean Moulin 56150 BAUD.

www.lecartonvoyageur.fr

Programmation autour de l’exposition

Jeudi 7 avril à 18h30 :

Vernissage de l’exposition

Lors de cette soirée, la plasticienne Karine Aboudarham déplacera son atelier AKA au musée et présentera le travail de sérigraphe en s’inspirant d’une oeuvre de Geo-Fourrier.

* Samedi 30 avril à 17h :

Les voyages de Geo-Fourrier, créateur et éditeur de cartes postales

Conférence d’André Soubigou, spécialiste de l’oeuvre de Geo-Fourrier.

*Du 18 octobre au 29 novembre :

Exposition de calligraphies japonaises et d’Etegami

par Izumi Kohama

* Samedi 12 novembre à 14h :

Atelier Etegami

par Izumi Kohama

* Samedi 26 novembre à 17h :

Kojiki, Chronique Japonaise

Spectacle de contes japonais par Blanche Le Liepvre

Geo-Fourrier carte postale

