Ille-et-Vilaine. Dry Juanary, le défi de janvier promu par des bars et la ligue contre le cancer

31% des Français ont une consommation d’alcool excessive. 17% boivent davantage depuis la crise sanitaire. En mois de janvier, la Ligue contre le cancer d’Ille-et-Vilaine, avec l’aide d’un mixologue et d’une diététicienne, s’associe à une quinzaine de bars du département d’Ille-et-Vilaine pour promouvoir l’opération Dry January. Des mocktails, cocktails sans alcool, ont été créés. Pour chaque cocktail vendu 1 euro est reversé à la Ligue pour ses actions.

La Ligue contre le cancer fait le point sur la consommation d’alcool des Français et souligne l’impact de la crise sanitaire sur les comportements. Alors que l’alcool est le 2e facteur de risque de cancers évitables (voies aérodigestives supérieures, œsophage, foie, sein et côlon) et entraîne plus de 41 000 décès par an en France (par cancers ou autres maladies), la Ligue s’inquiète d’une consommation d’alcool dangereusement banalisée et d’une sous-estimation des risques liés : près de 9 Français sur 10 déclarent boire (86%) et 31% d’entre eux dépassent les seuils recommandés par Santé Publique France. A l’occasion du Défi de Janvier 2022, la Ligue appelle à une remobilisation autour de cette initiative citoyenne.

Le Défi de janvier – Dry January, un mouvement collectif

Année après année, Le Défi De Janvier – Dry January s’installe dans les habitudes des Français. Les participants qui souhaitent s’engager dans cette pause d’alcool seront accompagnés en 2023 encore par tout un ensemble de structures mobilisées pour leur proposer des conseils, astuces, témoignages…

Désormais bien installé parmi les rendez-vous de santé publique annuels, « Le Défi De Janvier » invite à faire une pause d’alcool juste après les fêtes, pour donner du répit à son corps, mais également à son porte-monnaie. Durant un mois, c’est dans un esprit ludique que chacun.e est invité.e à découvrir les bénéfices sur sa santé, c’est aussi l’occasion de faire le point sur la place qu’occupe l’alcool dans son quotidien.

Les 12 établissements participants en Ille-et-Vilaine sont :

SKUMMEN, Impasse des charmilles à Cesson-Sévigné.

L’HEURE DU JEU – CHAMPS LIBRES, 11 Boulevard Magenta, à Rennes.

MELODY NELSON, 4 rue saint Thomas, à Rennes.

CANAL 99, 99 Mail françois Mitterrand, à Rennes.

LE MONTFORT, 1 rue de Montfort, à Rennes.

GORILLE BLEU, 1 rue de la Psalette, à Rennes.

RESTAURANT LA CLOSERIE, 34 place des Lices, à Rennes.

CHAWPSHOP, 18 places des lices, à Rennes.

LE CHAMP JACQUET, place du Champ-Jacquet, à Rennes.

BARHUMETRE, place du Champ-Jacquet, à Rennes.

LA FABRIQUE BAR, 7 rue de chartres, à Saint-Malo.

HOTEL LE NESSAY, boulevard du Bechay, à Saint-Briac-sur-Mer.