Video. L’auto-stop littéraire de Iliana Holguin Teodorescu qui va avec la chance

Iliana Holguin Teodorescu connait Rennes pour y avoir vécu. Mais elle vient nous parler d’une contrée beaucoup plus grande et plus au Sud. Elle a parcouru plus de 9000km en auto-stop en Amérique du Sud et restitue dans Aller avec la chance son aventure et ses rencontres de hasard.

Dix mois à crapahuter de la Colombie jusqu’en Patagonie via Saintiago. Une périple qui s’est traduit par cet ouvrage où Iliana Holguin Teodorescu développe un diaporama humain, autrement dit ses rencontres avec de multiples individus auxquels elle consacre des petits coups de projecteur plus ou moins longs sous forme de scénettes. Le tout avec un ton sincère, frais et incisif.

“On aime beaucoup, aujourd’hui, les prévisions et bien peu le hasard, on vit, voyage, part même à l’aventure avec des certitudes, alors la chance ne sait où se mettre, elle reste abandonnée là, sur le bas-côté. Pourtant, j’ai trouvé en elle une charmante compagne de route — elle, la chance, qui entraîne dans son sillage d’innombrables rencontres et questionnements en tous genres. Quant au «où» et au «comment», sachez que tout se déroule dans des camions et voitures, aux côtés de conducteurs qui m’ont prise en auto-stop au fil de leurs contrées sud-américaines, sur un itinéraire de précisément 9356 kilomètres.”

Aller avec la chance – Iliana Holguín Teodorescu, Verticales Galimmard, 192 pages, octobre 2020, 18,50€