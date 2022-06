Bécherel. L’île sans nom, un étrange voyage conté les 24 et 25 juin

L’île sans nom par L’instant Dissonant est un voyage théâtral minimal qui est conté en immersion les 24 et 25 juin 2022 à Bécherel.

Retour à Bécherel sur les lieux même où la compagnie L’Instant Dissonant a lancé la première étape de création de son nouveau spectacle. L’équipe de Guillaume Lambert nous convie à un conte écologique et historique en trois parties, se déroulant au long d’une journée, jusqu’à la nuit, et suivant le récit du voyage d’un homme sur une île de l’hémisphère sud à la recherche de ses ancêtres. Le paysage devient acteur, les drapeaux-personnages claquent au vent, faune et flore s’inscrivent enfin dans la Grande Histoire pour révéler la place du monde du vivant.

Il y a d’abord ce jeu sur la relecture des grands spectacles géo-historiques matrimoniaux, avec ses codes de son et lumières, que Guillaume Lambert a choisi de revisiter dans L’île sans nom. Le théâtre historique change d’échelle, apprend la modestie et le minimalisme, se met à hauteur de paysage et résonne au son d’une seule guitare. Le conte réveille les fantômes de la colonisation et interroge la manière de mieux habiter le monde qui nous entoure. Pour atteindre cette île millénaire, alors que le public porte des drapeaux-personnages, on partira d’Athènes pour rejoindre Saint-Denis, puis la Réunion et l’île volcanique d’Amsterdam, au sud de l’océan indien. Au fil d’une sieste sonore, l’intimité et la multiplicité des voix de l’île se donneront à nous, juste avant la nuit, où les fantômes investiront le continent en suivant un étrange fil lumineux.

Ce spectacle révèle beaucoup d’attention et d’inventions scénographiques, nombre de trouvailles d’imagination pour répondre aux grands enjeux dramaturgiques par la petite forme. Dans ce véritable baptême du vivant, un jeu incessant avec le paysage, passant de décor à acteur en incarnant différents personnages, donne à l’espace naturel un statut patrimonial, tout en confiant à ses drapeaux une nouvelle héraldique imaginaire. L’Instant Dissonant invente une forme théâtrale originale et sensible, une écriture redonnant toute sa place au monde végétal, animal et géologique. Un conte incarné qui redistribue notre rapport au monde et à l’histoire.

Fondée en 2016 par Guillaume Lambert et installée depuis au théâtre de Bécherel, en Ille-et-Vilaine, la compagnie L’Instant Dissonant se concentre depuis sa création sur des spectacles qui proposent à leur public de participer à des évènements, des fêtes ou des cérémonies détournées et théâtralisées. Autour d’un noyau dur de cinq artistes (Guillaume Lambert, Zelda Bourquin, Lise Crétiaux, Gauthier Ronsin et Olivier Brichet) et d’une dizaine de complices artistiques, la compagnie intervient dans les espaces publics et des lieux non-dédiés, comme dans les salles et les lieux intérieurs, et explore des situations de théâtre et des situations de vie qui nous font agir. Avec Où va ma rage, Petit effondrement du monde libre, repas utopique (2018), Mes parents morts-vivants (2019) et leur dernière création, L’île sans nom (2022), ils explorent un théâtre de situations, un théâtre itinérant, un théâtre immersif et une écriture de plateau documentée.

Zelda Bourquin (dramaturgie et mise en scène), Chloé Bouzon (régie générale), Olivier Brichet (scénographie et conception drapeaux), Lise Crétiaux (costumes et conception drapeaux), Élise Douyère (regard extérieur), Guillaume Lambert (écriture, jeu et mise en scène), Lucie Leclerc (regard extérieur), Climène Perrin (dramaturgie), Gauthier Ronsin (musique et lumières), Aurore de Sant Fraud (production et diffusion), Yann Serrat (régie générale).

Billetterie en ligne Vendredi 24 Juin 2022 20:30 > 23:30 Théâtre de Bécherel, 7 Chemin de la Roncette, BécherelSamedi 25 Juin 2022 20:30 > 23:30 Théâtre de Bécherel, 7 Chemin de la Roncette, Bécherel

5€ / 2€ Sortir ! Tout public

