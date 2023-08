La romancière Bretonne Agnès Martin Lugand rencontre un homme des Mille Détours…

Agnès Martin Lugand est une romancière bretonne qui poursuit une carrière d’écrivain depuis 2013. Aujourd’hui, elle fait partie du Top 10 des auteurs préférés des Français. Son dernier roman, intitulé L’Homme des Mille Détours sera sur les étagères des librairies à compter du 15 septembre 2023.

Les romans d’Agnès Martin-Lugand abordent divers sujets de société et d’actualité qui lui tiennent à cœur : la mort et le deuil, la reconstruction, les choix de vie et l’accomplissement, l’ambition, l’addiction au travail, les secrets de famille ou encore l’adultère, etc. Elle aime analyser avec beaucoup de finesse et d’humour les mécanismes de l’âme humaine pour livrer ses récits. Ses romans ont été traduits dans plus de trente langues : en allemand, en coréen, en espagnol, en italien, en néerlandais, en polonais, en russe, en turc, pour n’en citer que quelques unes ! Ses romans se sont vendus à environ cinq millions d’exemplaires en France et dans le monde. A 44 ans, la romancière bretonne est aujourd’hui une auteure reconnue parmi celles et ceux les plus lus dans notre pays.

L’Homme des Mille Détours, le dernier roman d’Agnès Martin Lugand sortira à la mi-septembre 2023. Il commence ainsi…

L’un rêve de fonder une famille, l’autre a fui toute attache. Tous deux se sont rencontrés au milieu de l’océan Indien. Sans rien savoir de leurs secrets, ils se sont liés d’amitié. Quand le premier décide de regagner la France, le second lui demande une étrange faveur : se rendre en Bretagne à Saint-Malo, afin de donner des nouvelles de celle qu’il a abandonnée sept ans plus tôt sans laisser aucune trace...

Née le 22 juillet 1979 à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, Agnès Martin Lugand s’intéresse à l’écriture à la fin de son année de maîtrise, qu’elle prépare pour devenir psychologue. Elle rédige son mémoire et réalise qu’elle n’aime pas ce genre d’écriture : elle refuse d’écrire sur des concepts psychologiques, trop froids à son goût. Elle préfère écrire pour raconter des histoires !

Elle commence cependant sa carrière professionnelle en qualité de psychologue clinicienne en milieu hospitalier dans le service de la protection de l’enfance. Mais après six ans d’exercice, elle décide de consacrer son temps à l’écriture de romans ! Pour se perfectionner, elle suit un accompagnement littéraire auprès du romancier et chroniqueur Laurent Bettoni pour l’écriture de ses deux premiers romans : le premier roman est aussitôt un best-seller : Les gens heureux lisent et boivent du café, publié aux éditions Michel Lafon, connaît un immense succès en 2013 auprès du grand public. Le récit sur le thème du deuil la propulse au rang d’auteur à succès dès sa parution avec quatre millions de livres vendus, tous formats confondus. Il est suivi de Entre mes mains le bonheur se faufile, édité en 2014. Petite parenthèse : c’est à la suite de cette expérience auprès de la jeune romancière, que Laurent Bettoni a l’idée de mener une activité d’accompagnateur littéraire parallèlement à l’écriture de ses propres livres…

Agnès Martin Lugand enchaîne le succès, à raison d’un roman année après année, tous édités chez Lafon, avec : La vie est facile, ne t’inquiète pas en 2015 ; Désolée, je suis attendue en 2016 ; J’ai toujours cette musique dans la tête en 2017 ; À la lumière du petit matin en 2018 ; Une évidence en 2019 ; Nos résiliences en 2020 ; La Datcha en 2021 et La Déraison l’année dernière.

En dix ans et avec ses onze romans, Agnès Martin-Lugand a conquis le cœur des lecteurs en France comme à l’étranger. Elle s’est imposée sur la scène littéraire française par sa plume délicate et la finesse psychologique de ses histoires.

