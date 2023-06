Hennebont Haras National reçoit la Cie Plume de Cheval dimanche 18 juin

Le Haras National d’Hennebont dans le Morbihan invite le public à un spectacle équestre transdisciplinaire au concept inédit. Il sera orchestré par La compagnie Plume de Cheval, le dimanche après-midi 18 juin 2023. Intitulé Uuka, il étonnera et ravira les spectateurs en mêlant la voltige, le cirque, la danse, la musique et les langues : la langue française, la LSF (la Langue des Signes Français) et la langue du cheval.

Avec le soutien de la région Bretagne, le Haras National d’Hennebont accueillera la compagnie Plume de Cheval dimanche 18 juin 2023 de 14h30 à 17h pour un spectacle exceptionnel. Uuka est le tout dernier spectacle de la compagnie Plume de Cheval. Il mêle les chevaux à la danse, au théâtre et au cirque dans la langue du cheval : le silence, avec une communication essentiellement sensorielle. Ce projet est l’exemple parfait de la pluridisciplinarité proposé par la compagnie. Le spectacle est bilingue : français et langue des signes. Il a pour objectif de rendre le spectacle également accessible aux personnes sourdes et de créer un lien entre les malentendants et les entendants à travers les chevaux, qui eux aussi possèdent un mode de communication principalement silencieux. Cette initiative revient à la voltigeuse Juliette Hacquard : comme on dit en LSF, faire le pont = faire le lien ! Le spectacle est fait de voltige jockey, de voltige cosaque agrémentées de musique live et de *chansigne chorégraphié et Juliette Hacquard rend son travail avec les chevaux accessible et inclusif aux malentendants. Elle sensibilise ainsi les entendants à la culture sourde et à la langue des signes. (*le chansigne est l’ expression artistique qui permet d’exprimer les paroles d’une chanson traduites en langue des signes au rythme de la musique).

Juliette Hacquard et Gadjo répètent avec la langue des signes.





Dans le spectacle Uuka, le public est invité à ressentir les émotions par d’autres canaux de perception, plus posturaux et gestuels, à travers les chevaux. Il y a les chevaux : Gadjo et Cicéron ; ils sont les vedettes de la piste. Les oreilles et le regard qui meuvent, ils sont calmes, interpellés, posés et attentifs. Peu à peu, la musique et les mouvements de Juliette Hacquard articulent des notes et des bribes de phrases autour du cheval. Les mots silencieux s’échappent et prennent corps dans l’espace. Ils s’étoffent en harmonie avec l’amplitude de ses allures. Les gestes puisent leurs sens, la communication est non verbale.

Portée par Benjamin Grain depuis 2011, la compagnie Plume de Cheval est basée à la ferme du Mas à Mauplat dans le Gard. Elle est composée de: Benjamin Grain, acrobate à cheval et professeur. Voltigeur depuis 25 ans, il partage sa passion aujourd’hui entre ses propres créations de spectacles et l’enseignement à la voltige jockey qu’il dispense au Centre de Formation Plume de Cheval ; de Juliette Hacquard, cavalière, voltigeuse et enseignante. Formée à la langue des signes, son activité principale est d’enseigner l’équitation aux personnes malentendantes ; de Cyril Goincy qui est le musicien et le compositeur multi-instrumentiste de l’équipe. C’est lui qui accompagne en musique et en douceur la voltigeuse et son cheval ; de Bachir Saïfi qui est comédien et chansigneur sourd ; et des deux chevaux qui ont tous les deux dix ans : Gadjo est un trait breton à la réputation dynamique et rusée et Cicéron est un percheron gris au caractère doux.

Cicéron et Gadjo

Benjamin Grain











Créé en 1857, le Haras National est une partie intégrante de l’Histoire de la commune d’Hennebont depuis 166 ans. Le lieu est historique et prestigieux. C’est Napoléon Bonaparte qui, lorsqu’il crée Napoléonville sur la commune de Pontivy (56), est à la recherche d’un lieu central pour créer les Haras d’Etat en Bretagne. Cela le mène, en 1807, à la fondation du Haras de Langonnet (56). En 1842, c’est le Haras de Lamballe (22) qui est créé. Il sera transféré à Hennebont quinze ans plus tard.

Aujourd’hui, le site compte 32 bâtiments, composés de sept écuries, trois maisons de maître et une forge, soit près de 10 000 m² de surfaces bâties avec un parc arboré de 23 hectares. Plusieurs races de chevaux de trait cohabitent au Haras National d’Hennebont : le breton, le trait poitevin, le comtois, le boulonnais, le trait du nord, le cob normand et le percheron. Le Haras National d’Hennebont est connu et reconnu comme étant l’un des berceaux des imposants chevaux de trait bretons. Témoin de sa relation privilégiée entre l’Homme et le cheval, le Haras a su évoluer au fil des décennies vers des activités autour du sport et de la culture, des loisirs équestres et notamment autour de la création de spectacles vivants, et des visites.

Infos pratiques

Spectacle sous chapiteau : Uuka, de la Cie Plume de Cheval : Haras National, rue Victor Hugo à Hennebont (56)

Dimanche 18 juin 2023 de 14h30 à 17h

Tarifs : Adulte à partir de 18 ans : 14 euros ; de 7 à 17 ans : 8,40 euros ; de 3 à 6 ans : 3 euros et gratuit pour les moins de 3 ans.

Contact : 02 97 89 40 30

-La compagnie Plume de Cheval sera en spectacle à Caen au festival EclatⓈ de rue, le 25 août 2023.

-La compagnie propose aussi des stages et formations de voltige pour les professionnels. Pendant tout le mois de juillet 2023, des stages sont ouverts à tous les niveaux à partir de l’âge de 7 ans.

-Plume de Cheval ouvrira à partir de septembre 2023 une formation certifiante Techniques et Interprétation des Arts Équestres. Elle s’adressera aux professionnels du spectacle ayant un projet précis dans le domaine équestre et bénéficiant déjà d’une bonne base technique.

Renseignements et contact sur : www.plumedecheval.fr