La Halte du Coeur propose un colis alimentaire de qualité aux plus démunis

Depuis 1986 dans les Pays-de-la-Loire, la Halte du Coeur propose une aide alimentaire participative de qualité aux populations rurales en situation de précarité. Face à l’augmentation des prix de l’alimentation, l’association La Halte du Coeur amène des colis aux gens qui en ont besoin. La commune bretonne de Redon, en Ille-et-Vilaine, est le dernier lieu de distribution ouvert par la Halte du Cœur.

Une association reconnue d’intérêt général

La Halte du Coeur est est animée par des salariés et des bénévoles qui, chaque jour, défendent l’idée selon laquelle il est possible de bien manger en gardant sa dignité.

​La précarité alimentaire est un thème plus que jamais d’actualité et au sein de l’association, la Halte du Coeur travaille à préparer des colis alimentaires le plus équilibrés sur le plan nutritionel et qui permettent aux bénéficiaires de cuisiner de vrais repas.

Un nouveau relai de distribution à Redon

Jeudi 5 janvier 2023 fut marqué par la première distribution de l’aide alimentaire de la Halte du coeur à Redon. 35 colis alimentaires ont été distribués pour cette première sous un doux soleil d’hiver. Cette nouvelle ouverture a pu se faire grâce au soutien des élus et services sociaux de la commune redonnaise et à la mise à disposition d’un lieu de stationnement pour le camion.

A raison d’une fois par mois pour le moment, chaque premier jeudi à partir de 14h, les chauffeurs de la Halte du Cœur se rendront dans cette commune de Bretagne pour distribuer les denrées alimentaires aux bénéficiaires redonnais et des communes rurales alentours.

A ce jour, la Halte du Cœur se rend sur 28 lieux de distributions dans la Région Pays de la Loire et ses départements limitrophes pour apporter, comme toujours, une aide alimentaire au plus proche des personnes en situation de précarité situées en zones rurales.

​Comment bénéficier de l’aide ?

Afin de bénéficier de colis alimentaire, vous pouvez imprimer et remplir le dossier d’inscription. Si toutefois vous avez des difficultés à remplir ce document, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS de votre commune ou un(e) assistant(e) social qui pourra vous accompagner dans la démarche d’inscription. Le jour de la distribution du colis alimentaire, le chauffeur vous remettra un papier avec la date de retrait de votre prochain colis alimentaire et ainsi de suite.

TELECHARGER LE DOSSIER D’INSCRIPTION

La Halte au coeur

100 rue Gustave Eiffel

49600 Beaupréau-en-Mauges

02 41 63 51 59

(de 9h à 12h)

contact@halteducoeur.org