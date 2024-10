Halloween. Des idées de lecture pour toutes les générations 

Un peu plus d’un tiers de Français, soit 38%, célèbrent Halloween, avec un engouement plus prononcé chez les enfants et adolescents et chez les adultes jusqu’à 34 ans, vivant avec au moins un enfant ! La soirée d’Halloween se fête de plusieurs manières : en assistant à un dîner, à un spectacle, marquée aussi par des feux de joie, des feux d’artifice, des jeux et collectes de bonbons par les enfants, par la diffusion de films d’horreur ou tout simplement par la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d’Halloween pour petits et grands…



Le 31 octobre 2024, veille de la fête catholique de la Toussaint, sera célébrée la fête d’Halloween, fête folklorique originaire des îles anglo-celtes un peu partout dans le monde, y compris en France et en Bretagne. Les enfants adorent se faire peur et faire peur en se déguisant en personnages effrayants : sorcières, vampires, zombies, diables, etc. Beaucoup partiront en groupe à la tombée de la nuit pour collecter des bonbons chez les habitants de leur quartier ou de leur village, et attention aux personnes qui leur ouvriront la porte et qui n’auront pas anticipé le fait de donner des friandises aux visiteurs, un sort leur sera jeté ! 66 % des Français achètent des confiseries pour Halloween, certainement pour ne pas être démunis le soir du 31 octobre si monstres et autres créatures sonnent à leur porte.

Certains participants à la fête d’Halloween et accompagnés d’adultes, organiseront quant à eux des soirées costumées quand d’autres assisteront à des spectacles. Cependant, il est aussi possible de fêter Halloween chez soi, en famille, en se plongeant dans des lectures et en se racontant des histoires effrayantes. Voici une sélection d’ouvrages intergénérationnels en rapport avec cette fête :

Comment bien se préparer à bien fêter Halloween ?

Halloween de Françoise Piroux : ce livre est un manuel destiné aux enfants comme aux parents pour que la fête d’Halloween soit totalement réussie. Il offre le moyen de faire de cette fête un moment inoubliable à passer entre amis ou en famille en donnant des conseils de créations de déguisements et d’accessoires indispensables : des citrouilles sculptées, des lanternes à feux follet, des masques inquiétants, des sacs potirons pour ranger les accessoires indispensables, tels les gâteaux et les bonbons qui seront collectés, etc.

Le Festin des sorcières de Melissa Jayne Madara est un livre de recettes d’Halloween, un grimoire de cuisine magique pour donner à la cuisine une allure un peu plus fantaisiste et moderne, avec d’authentiques et savoureuses recettes de cuisine sorcière, suivant les saisons, les sabbats, les astres et le zodiaque. Le festin étant souvent l’occasion d’un rassemblement, l’ouvrage de Melissa Jayne Madara livre des recettes associées à Halloween : un festin païen d’agneau rôti au lait et au miel ; une fondue aux herbes ; une pavlova à la citronnelle, etc.

Mon manuel de sorcière, de Moune et Nat Sinob, sorti en 2019, recèle une mine d’informations pour faire soi-même ses remèdes de santé : des teintures-mères, des élixirs, des baumes et onguents, des cicatrisants, des anti-bleus et antiseptiques ; également pour se protéger du soleil et des insectes et réaliser ses produits de beauté : shampooings, vinaigre de toilette, savons, crèmes, lotions, huiles parfumées, déodorants, parfum et même des philtres d’amour ! Le guide est magique, ludique, pratique et économique pour fabriquer des remèdes et des produits de beauté pour toute la famille…

Les dernières histoires à lire à Halloween ?

Histoires vraies de fantômes, de Erick Fearson, paru en janvier 2023. C’est un livre à ne surtout pas lire le soir, mais qui tiendra éveillé toute la nuit ! L’auteur propose un voyage au pays des ombres et du mystère, de l’incompréhensible et du ressenti. Les apparitions fantomatiques sont remarquables et récoltées au fil des ans, dans les lieux ordinaires et dans des manoirs somptueux au passé mouvementé, au Canada, en Écosse, aux États-Unis et en France. Bien que ces histoires soient déroutantes, fascinantes et parfois effrayantes, elles sont toutes des histoires vraies ! Plutôt pour adultes

13 lieux les plus hantés du monde de Garish Sun, paru en septembre 2023. Dans cet ouvrage, les échos du passé se mêlent au présent où des récits de terreur et de mystère se murmurent. À travers un voyage étonnant, le lecteur découvre les treize sanctuaires de l’étrange et de l’inexplicable, où les légendes et les histoires véridiques s’entrelacent, créant un tableau fascinant du surnaturel : la Tour de Londres et le Théâtre de Drury Lane en Angleterre ; le Château de Dracula en Roumanie ; les âmes tourmentées du Château d’Édimbourg et le Manoir de Winchester en Angleterre ; le murmure des montagnes de l’Hôtel Stanley au Colorado et les secrets de la prestigieuse Maison Blanche aux Etats-Unis ; la maison de la Sorcière à Salem, etc. – Pour adultes et adolescents

L’Enfance des méchants, des vilaines et des affreux de Sébastien Perez et illustré par Benjamin Lacombe est paru en octobre 2023. Depuis la nuit des temps, le méchant est fascinant et il nourrit les récits. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou l’est-il devenu ? L’ouvrage trace vingt portraits savoureux pour découvrir l’enfance des plus célèbres méchants, vilains et affreux… – A partir de 6 ans

Le Cadeau des affreux de l’auteur Meritxell Marti et illustré par Xavier Salomo, sorti en octobre 2022. C’est le jour de la grande fête annuelle de la monstruosité qui réunit les pires affreux du monde. Quand l’heure pour les affreux d’ouvrir leurs cadeaux est arrivée, c’est le loup qui déballe le premier : il reçoit une soufflerie portable : puissance trois loups pour venir à bout de toutes les maisons, un déguisement de mamie endormie, un élixir buccal qui adoucit la voix et qui lui ouvre toutes les portes et aussi un nouveau dentier pour ne faire que d’une bouchée les chèvres les plus coriaces ! La sorcière, l’ogre, la momie, le fantôme, le monstre morveux et la méchante reine auront aussi leurs cadeaux. Personne ne sera oublié et il y en aura pour tous les goûts ! Il y a même un cadeau de trop ! Mais que peut-il bien y avoir dans ce dernier paquet ? Qui l’a apporté et à qui est-il destiné ? Et si c’était un piège ? – Histoire à raconter aux enfants à partir de 3 ans

Merveilleuses et incontournables légendes de Bretagne, de Fanny Cheval, livre paru en octobre 2021. C’est un recueil composé de dix légendes traditionnelles de Bretagne et de 65 illustrations : l’auteure et illustratrice raconte avec élégance les grands classiques du légendaire breton pour les enfants, avec deux légendes pour chacun des cinq départements historiques bretons. Entre autres, le lecteur retrouvera La Ville d’Ys ; Les Larmes des korrigans ; La Licorne de Brocéliande ; L’Ankou et le Forgeron ; Jean et Jeanne ; La Reine des Korrigans… A partir de 6 ans.