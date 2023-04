Ploërmel et Rennes. Venez rencontrer Guy Amalfitano qui court pour la bonne cause

Durant un peu plus de trois mois, Guy Amalfitano traverse l’hexagone, soit 4 300 km en courant sur sa jambe unique. Et ce, d’une part afin de collecter des fonds pour des associations et fondations humanitaires ; d’autre part pour établir un record du monde. Dans le cadre de son « Ultra Run France Tour », l’athlète handisport de haut niveau sera accueilli à Ploërmel le vendredi 14 avril à 17h place de la Mairie avant de regagner Rennes le dimanche 16 avril.

Guy Amalfitano

Depuis le vendredi 17 mars 2023 et jusqu’au samedi 24 juin 2023, Guy Amalfitano, 58 ans, s’est lancé un énorme défi physique et sportif qui consiste à traverser les douze régions de France en courant sur une seule jambe pendant 100 jours consécutifs. Le circuit total sera de 4 300 km, soit une moyenne de 43 km parcourus chaque jour. L’objectif du sportif est d’aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui le soutiennent depuis qu’il s’est lancé dans des actions solidaires, pour collecter des fonds pour une association de chaque région, et pour homologuer le record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe en 100 étapes consécutives. Le départ a été observé à Port de Lannes (40) le 17 mars dernier et l’arrivée est prévue pour le 24 juin 2023 à Orthez (64).















Le parcours

L’association qui sera soutenue pour les régions Bretagne et Pays de la Loire est : C un Espoir, une association ploërmelaise qui vient en aide directement, ou indirectement via d’autres associations, aux enfants malades d’un cancer et à leurs familles. Les membres de C un Espoir récoltent des fonds en organisant des manifestations sportives, culturelles ou ludiques, des rendez-vous qui se déroulent toute l’année sur l’ensemble du département du Morbihan, et plus particulièrement lors d’un grand week-end qui se déroule à Ploërmel chaque mois de février.

Association C un Espoir

Partout, lors de chaque arrivée au cours de ses différentes étapes, le sportif est accueilli chaleureusement par la municipalité de la commune, les clubs sportifs et la population. Après Dampierre-sur-Loire (49), Lys-Haut-Layon (49), Nantes (44), Prinquiau (44) puis Redon (35) , Ambon (56), Auray (56), Cléguer (56), Rosporden (29), Noyal-Pontivy (56), ce sera la 29 e étape le vendredi 14 avril. Au départ de Noyal-Pontivy, Guy Amalfitano traversera Josselin (56) avant son arrivée à Ploërmel. Il sera reçu place de l’hôtel de ville par le maire Patrick Le Diffon, accompagné des membres de l’Entente Sportive de l’Est Morbihan (ESEM), le club d’athlétisme de Ploërmel. Le lendemain, samedi 15 avril il passera par Néant-sur-Yvel, pour regagner la ville de Rennes le dimanche 16 avril pour sa 31e étape. La collecte au profit des associations se fait pendant les rencontres sur le parcours, et également le soir dans les mairies. Une autre collecte est aussi assurée par la vente de peluches kangourou (le surnom de Guy), ou par la vente de tee-shirts de l’ultra-run.

Guy Amalfitano a toujours été un passionné d’athlétisme, plus particulièrement de saut en hauteur, de saut en longueur, et de saut à la perche. Il excellait dans ces disciplines. Mais à 17 ans, Guy est atteint d’une tumeur osseuse et les médecins doivent lui amputer la jambe droite. Déjà sur son lit d’hôpital, il tente de rebondir et la force lui vient d’un reportage télévisé sur Terrance Stanley Fox, alias Terry Fox, qui traverse le Canada d’un océan à l’autre, malade du cancer et avec une jambe artificielle. Cela lui fait prendre conscience qu’il est possible de faire face à l’adversité et d’aller de l’avant, surtout quand le sport fait partie de sa vie !

Après l’opération, Guy se lance dans le ski de compétition. Quelques semaines après l’amputation, il rejoint les pistes enneigées. Quelques mois plus tard, il intègre l’équipe de France de Ski. En 1984, il participe aux Jeux Olympiques d’Innsbruck en Autriche, puis de Calgary au Canada en 1988, et à Albertville (73) en 1992.

En 2009, lors d’une séance de ski freestyle, Guy se fracture la 3e lombaire. Après 6 mois d’inactivité, il récupère sa forme et se lance dans la course à pied. Il repense alors à l’exploit de Terry Fox et décide de suivre son exemple. Guy va courir pour attirer l’attention des médias, et récolter des fonds pour la recherche médicale. Il enchaîne des records, en réalisant des performances qui étonnent tous les spécialistes du sport et de la physiologie humaine. En 2011, Guy se lance dans son Marathon 2 l’Espoir , un tour de France qui longe les frontières sur 4 000 km, traverse 39 départements et sensibilise le plus grand nombre à la lutte contre le cancer, soit 129 jours de course non-stop sur une seule jambe. La performance entre dans le Guinness Book des Records. Cette première édition connaît un retentissement médiatique important et une collecte de 30 000 euros. En 2013, la 2e édition du Marathon 2 l’Espoir a des objectifs encore plus incroyables : Une boucle en 8 d’un peu plus de 6 000 km traverse 52 départements. C’est un nouveau record du Monde avec une collecte de 55 000 euros..

En 2016, Guy participe à la 2e édition de la Verticale de la Tour Eiffel, une course ascensionnelle, qui consiste à gravir le plus rapidement possible les 1665 marches de la célèbre tour parisienne. Il réalise un chrono de 17 minutes et 35 secondes. Guy devient le premier unijambiste à avoir réalisé l’ascension intégrale de la Tour Eiffel en un temps record !

En 2017, Guy part sur les traces de son héros : Terry Fox. Il souhaite lui rendre hommage. Il traverse le Canada d’Est en Ouest en parcourant 7128 km en 173 jours de Course Non-stop. Son Record du Monde est pulvérisé, et 10 000 Dollars sont collectés.

Jean-Yves Bruel fait le parcours avec Guy Amalfitano. Il est l’un des huits chauffeurs du camping-car aménagé qui le suit.

Infos pratiques

Retrouvez Guy Amalfitano : Place de la Mairie à Ploërmel (56)

Vendredi 14 avril 2023 à 17h

Une cagnotte en ligne est également accessible sur le site du défi sportif. Une cagnotte qui, elle, sera divisée à parts égales entre les 12 associations bénéficiaires.

Association C un Espoir : 35 rue de la gare à Ploërmel