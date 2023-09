Gunter Pauli et Stan Shih annoncent la construction de navires à zéro émission

Stan Shih (fondateur d’Acer) et Gunter Pauli (inventeur du concept d’Économie Bleue) joignent leurs forces pour créer une industrie maritime durable basée sur 12 années de navigation expérimentale autour du monde avec le navire suisse PLANET SOLAR devenu PORRIMA. Le concept d’économie bleue a été initié par Gunter Pauli, industriel et économiste belge. En s’appuyant sur le biomimétisme, l’économie bleue aspire à proposer de nouveaux modes de production zéro déchet et durables. Rencontre avec son ardent promoteur.

Aujourd’hui, Stan Shih, fondateur du groupe ACER, et Gunter Pauli, entrepreneur et auteur de « The Blue Economy », un modèle de développement durable, annoncent une transition dans le transport maritime en s’appuyant sur l’expérience du Porrima, ce navire emblématique suisse qui, sous la direction de Raphaël Domjan, a bouclé pour la première fois en 2012, un tour du monde uniquement à l’énergie solaire sous le nom de Planet Solar.

Sur la base de 12 années d’expérience, Stan et Gunter, soutenus par des leaders de l’industrie, ont annoncé la construction d’une série de navires à zéro émission, une nouvelle classe de navires.

Porrima, pionnier des bateaux durables, sera complètement rénové dans un nouveau chantier naval dédié à Kaohsiung (Taiwan) à partir de cet automne. Cette opération servira de plate-forme d’apprentissage accélérée pour former une équipe d’ingénieurs navals chargés de construire cette nouvelle classe de navires. La nouvelle entreprise construira immédiatement trois petites versions de l’emblématique Porrima, qui seront prêtes d’ici février 2025. Des dizaines de navires sont prévus immédiatement après pour répondre à la forte demande en Asie.

L’intégration de l’énergie solaire, de l’hydrogène fabriqué à partir de l’eau de mer à bord, d’un cerf-volant intelligent avec robotique ainsi que la génération d’électricité par inversion de l’hélice ont été testés et exploités avec succès. Cependant, l’expérience a mis en évidence le besoin d’assister en temps réel le Capitaine et le premier mécanicien pour déployer ces technologies. En conséquence, Stan et Gunter ont décidé d’investir dans l’Intelligence Artificielle (IA).

Cette alliance créée un bateau zéro émission en exploitation, hautement compétitif qui ne nécessitera jamais de carburant.

Les 12 années d’expérience acquises sur tous les océans, combinées aux innovations, à la production en série et à l’IA, permettront l’émergence d’un nouveau modèle économique de transport maritime durable. La promesse de ce modèle s’étend bien au-delà du transport maritime. La puissance de cette solution « bateau Porrima zéro émission » réside dans le fait que le même mix technologique peut être appliqué aux petites îles qui dépendent presque toutes à 100 % de générateurs diesel pour l’électricité et l’eau potable. Cela signifie que Porrima Inc. développera activement deux marchés : celui des 60 000 navires propulsés par des énergies fossiles qui devront être remplacés au cours des 25 prochaines années, et celui des 600 000 petites communautés insulaires qui devront toutes garantir leur approvisionnement en eau douce et en énergie de manière renouvelable et durable.

Si cette énergie est 100 % locale et renouvelable, comme sur Porrima, alors les ressources ainsi économisées resteront dans l’économie locale, contribuant à sa croissance et à sa compétitivité. C’est cela « l’Économie Bleue ».

Gunter Pauli est un industriel et économiste belge né en 1956 à Anvers. Après s’être lancé dans la fabrication de détergents bio en reprenant la société Ecover dans les années 90, il revend son entreprise lorsqu’il apprend que ses produits utilisent de l’huile de palme. Il décide alors de chercher un modèle économique alternatif plus respectueux de la nature ; il créé la fondation ZERI (Zero Emission Research and Initiatives – Recherche et initiatives pour zéro pollution) en avril 1994. Auteur de nombreux ouvrages à succès, Gunter Pauli publie le livre L’économie bleue en 2010, initiant le concept du même nom.

– Qu’est-ce que l’économie bleue ?

– La nouvelle génération incarne-t-elle l’espoir d’un changement ?

– Y a-t-il un avenir dans le déploiement d’une économie, voire d’une écologie maritime ?

– Qu’est-ce qui freine les industriels à faire la transition vers ces nouveaux enjeux ?