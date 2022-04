GUINGUETTE À RENNES. À L’ORÉE DES TEMPS VENEZ TIZÉ ARTISTIQUEMENT

Au Domaine de Tizé, du 28 avril 2022 jusqu’aux premières feuilles de l’automne, venez profiter des charmes de la cantine associative – potager, cantine, bar, guinguette, café littéraire – À l’orée du temps. Elle est ouverte au public tous les jeudis midi (12h30 – 14h00) et du vendredi soir au dimanche après-midi une fois par mois pour des moments chilly-arty.

Une architecture contemporaine accompagne depuis près de deux ans celle patrimoniale du manoir. « L’association occupe professionnellement les espaces, mais les promeneurs et les habitants sont aussi familiers du lieu. L’idée était d’ouvrir une cantine associative avec de la nourriture végétarienne et locale en y intégrant des ateliers de partage de savoir-faire. »

Initiateur du projet, Benoit Gasnier, comédien et metteur en scène de la compagnie À l’envers a rejoint l’équipe salariée afin de questionner la notion d’accueil au public. Construite par l’architecte bénévole Guénolé Jézéquel et mise en place à la sortie du confinement, la cantine ne fonctionnait jusqu’à présent que les derniers weekends du mois pendant la saison des beaux jours : du vendredi au dimanche jusqu’à la tombée du jour. Désormais, venez profiter d’un lieu et d’un temps exquis tous les jeudis à l’heure du déjeuner !

En effet, en sus du jeudi, Au bout du plongeoir ouvre de nouveau grand ses portes aux curieux le dernier week-end de chaque mois (d’avril à septembre). Du vendredi à l’heure de l’apéro au dimanche fin de journée, vous êtes invités à participer À l’orée du temps. À l’orée du temps, c’est un moment de vie au Domaine de Tizé, un moment de fin semaine, où l’on prend le temps de se laisser guider pour une déambulation poétique et patrimoniale, une marche paysagère dans les prairies et forêts. C’est aussi le temps de rencontres singulières avec les artistes présents au Domaine. À l’orée du temps, c’est tout simplement une pause délicieuse le temps de boire un bon verre (de vin) et de grignoter la cueillette du jour à la cantine.

« Je suis venue plusieurs fois en tant que spectatrice et je connais particulièrement benoit gasnier. Je suis venue l’aider à finir les travaux de la cantine. cette expérience m’a donné envie de rester, car l’endroit est magnifique. J’arrive sur le site avec un sourire jusqu’aux oreilles. Benoit s’est toujours interrogé sur le fait de rapprocher les gens et de créer du lien, des questions qui m’intéressent également. en plus, j’adore faire la cuisine et la création d’un potager m’enthousiasme énormément ! », karine, bénévole et membre du CA.

Karine Autran aux commandes de la restauration de la guinguette. Après des études d’histoire de l’Art, plusieurs vies professionnelles, de commissaire d’exposition à décoratrice aujourd’hui, en passant par la musique, la fabrication de flight-cases, la brocante, son fil rouge : le beau, le geste, le faire.

• VENDREDI : Apéro et proposition artistique à partir de 18h00

• SAMEDI : Chantier d’artistes et goûter à partir de 14h30

• DIMANCHE : Brunch de 12h30 à 14h00 (sur réservation*)

et flâneries poétiques

Les week-end À l’orée du temps en 2022:

29, 30 avril et 1er mai 27, 28 et 29 mai 24,25 et 26 juin

29, 30 et 31 juillet 26, 27 et 28 août, 23, 24 et 25 septembre

Réservation obligatoire auprès de benoit@auboutduplongeoir.fr

Plus d’informations et détail de la programmation sur www.auboutduplongeoir.fr

Au bout du plongeoir Domaine de Tizé

35235 Thorigné-Fouillard 06 77 59 46 40

Domaine de Tizé

35 235 Thorigné-Fouillard

0299830981 / 0677594640

plateforme@auboutduplongeoir.fr

Facebook / Site

VENIR EN AUTOMOBILE

Par la rocade, prendre la sortie n°17 « Porte de Tizé » (rocade Est) et suivre les panneaux « Domaine de Tizé »

Depuis Rennes, traverser le centre de Cesson-Sévigné et prendre la direction Thorigné-Fouillard.

Dans les deux cas, l’accès au Domaine de Tizé s’effectue en face de l’entrée du Lycée Ozanam à Cesson-Sévigné.

Sur un GPS, indiquer : « Rue du Manoir, Thorigné-Fouillard » et sur un téléphone : « Au bout du plongeoir »

EN BUS

Départ Rennes / République et descendre à « Village des collectivités » (l’accès au manoir se situe à 200 mètres sur votre gauche, en face l’entrée du lycée)

Départ Rennes, descendre à « Stade Dézerseul » le terminus. (Au stade Dézerseul, le manoir se situe à 200 mètres sur votre gauche en longeant l’étang)

Départ Rennes / République et descendre à « Bourgchevreuil » (et là, soit venir à pied jusqu’à Tizé quand on connaît le chemin en passant par la base de loisirs de Cesson, soit reprendre le 31 depuis ce même arrêt « Bourgchevreuil » et descendre à « Stade Dézerseul« . Une fois au Stade Dézerseul, le manoir se situe à 200 mètres sur votre gauche en longeant l’étang)

n°92 Départ centre de Thorigné-Fouillard et descendre à l’arrêt « Village des collectivités ».

Plusieurs chemins et sentiers accèdent au Domaine, en longeant la Vilaine depuis Rennes, Cesson-Sévigné et Acigné.

Et pour un itinéraire original en bicyclette : empruntez le parcours CyclArt qui dévoile l’art de la rue au gré de votre balade.

Rendez vous sur le site d’En roue libre à la page http://enrouelibre.eu/le-cyclart-le-projet et téléchargez le parcours en cliquant sur le cyclArt de l’Est.

