Bruz. La Guinguette de Camille et Léon rouvre le jeudi 8 juin 2023

Après s’être installée l’été 2022 sur les bords de la Vilaine à Laillé en Ille-et-Vilaine, la Guinguette de Camille & Léon posera son plancher l’été prochain dans une commune frontalière : à Bruz, toujours au bord de l’eau. Le public est attendu à partir du jeudi 8 juin 2023 pour boire un verre, se rencontrer, assister à des concerts et d’autres activités ludiques et récréatives. Unidivers vous raconte la création de cette guinguette originale et mobile par trois étudiants, leurs motivations et leurs projets pour 2023.

à l’origine du projet ambitieux de construire un bar-guinguette en 2021, il y a trois étudiants amis depuis le collège : Matthieu et Aymeric, tous deux étudiants aux Beaux Arts et Pierre qui fait des études d’ingénieur en informatique. La guinguette est souhaitée familiale, en plein air et surtout installée dans des lieux atypiques et en pleine nature.

Aymeric et Matthieu

Le projet est mis en route en septembre 2021. La partie administrative pour créer l’entreprise prend plusieurs mois a contrario de la construction de la structure qui se fait en seulement six semaines. Matthieu, Aymeric et Pierre utilisent des matériaux de récupération presque uniquement et fabriquenttout de A à Z avec leurs mains, en commençant par l’usage d’un vieux plateau fourrager qui sert de base. A l’image d’un loch tech en autosuffisance, la guinguette est rendue autonome grâce notamment à ses panneaux solaires. Tout y est : un espace bar-frigo, le coin de scène pour le DJ, les toilettes sèches accessibles aux personnes à mobilité réduite, etc. Reste à choisir un nom pour la guinguette : elle est baptisée la Guinguette de Camille & Léon, un clin d’oeil au caméléon qui change de couleur : la guinguette, elle, changera d’endroits et aussi d’aspect, suivant les saisons.

Aymeric et Pierre



L’endroit pour installer la guinguette pour la première saison est choisi : la prairie au bord de la Vilaine, en contrebas de la carrière de la Corbinais à Laillé (35). Peu à peu, l’espace prend forme et en mai, Rennes métropole y installe des jeux pour enfants, des tables et des transats géants en bois. Quelques jours avant l’ouverture, des élèves des Beaux-arts décorent le lieu. La guinguette éphémère est inaugurée le 23 juin 2022 avec 200 personnes qui ont fait le déplacement pour découvrir le lieu, l’occasion aussi d’exposer les œuvres réalisées sur le thème de la frontière. En plus du service de boissons aveccidre et bière locale, une petite restauration est proposée : salades et planches à base de terrines, de rillettes avec des produits essentiellement fournis par des amis producteurs locaux. Les trois jeunes hommes organisent, au cours de la saison jusqu’en septembre, une exposition d’œuvres d’art et quelques concerts, toujours en plein air.

La Guinguette de Camille et Léon ouvrira à nouveau le jeudi 8 juin 2023, jusqu’au lundi 4 septembre 2023. Pour cette nouvelle saison, elle sera installée sur les bords de la Vilaine à Bruz (35). Le lieu précis reste à déterminer avec la municipalité de la commune.

“Nous souhaitons continuer à développer un lieu chaleureux, de détente et de rencontres intergénérationnelles où les familles se sentent bien. Nous allons continuer à organiser des concerts de jazz, de rock, de techno avec des musiciens locaux !” Lucile, dite Lulu, a rejoint les trois garçons de 23 ans. Étant étudiante en communication, c’est elle qui a en charge cette tâche au sein de la guinguette.

Matthieu annonce les premiers concerts connus pour le tout début de l’été 2023

Le jeudi 8 juin : Concert avec Bagatelle Storm, un groupe rennais de musique de jazz

Le jeudi 15 juin : Concert de rock avec Baka

Le vendredi 30 juin :concert du groupe Petite Fleur Trio avec leschansons swing, jazz manouche et bossa

Bagatelle Storm Petite Fleur Trio

“La guinguette est aussi un prétexte pour se plonger dans le monde de l’art, pour partager ce monde à ceux qui ne le connaissent pas, pour leur faire rencontrer un maximum d’artistes. Le côté bar est là pour nous aider à vivre et nous permettre de monter d’autres projets artistiques.” Et les projets, les trois compères n’en manquent pas ! Ils expliquent souhaiter développer, sur le lieu de la guinguette, des initiations plastiques : par exemple créer des ateliers avec les adolescents de la Maison de la jeunesse de Bruz. “Nous sommes en pourparlers avec le maire. L’idée est aussi d’expliquer aux jeunes comment intégrer une école d’art, les encourager en leur démontrant qu’il est possible de vivre de son art.”

Cette petite entreprise, le trio compte bien la pérenniser pour que leur guinguette, nomade, se balade année après année, un peu partout en Bretagne.

“Nous avons aussi le projet de monter en parallèle, une association qui permettrait d’élargir le nombre de personnes sur la guinguette avec de nouvelles pratiques.”

Infos pratiques

Retrouvez la Guinguette de Camille et Léon sur les rives de la Vilaine à Bruz (35), cet été : du jeudi 8 juin au lundi 4 septembre 2023.

Contact : 07 88 42 06 14