Guingamp. Gwinzegal expose Tom Wood et des artistes associés

Le centre d’art Gwinzegal sis à Guingamp présente deux expositions cet été : l’une consacrée à Tom Wood ; la seconde conçue avec des établissements d’enseignement partenaires.

Every day is Saturday, Tom Wood

Vernissage le 22 juin à 18 h 30 en présence de Tom Wood. À partir de 20 h, les deux DJ briochins, Yann Collet et Jérôme Simoni, réunis sous l’appellation « Vendange tardive » accosteront pour un voyage en 45 tours à travers la musique britannique des années 80. Exposition du 23 juin au 15 octobre 2023

Tom Wood, Jackie and Chinie. Série : Chelsea Reach – Looking for Love, 1982 – 1986

J’étais comme eux. Par ces quatre mots, Tom Wood nous dit beaucoup de ce qui le lie à ceux et celles qu’il a photographiés dans les rues de Liverpool depuis les années 70, et ce pendant plus de trente ans. Formé à la peinture, il se sert d’abord de la photographie pour reproduire ses toiles, puis très vite comme gagne-pain au service d’un photographe de mariage. Du déclic qui lui fait remiser les pinceaux et comprendre que la photographie sera désormais son unique médium, nous n’en saurons pas beaucoup plus. Dans les rues de Liverpool souffle depuis quelque temps déjà le vent funeste du changement. Margaret Thatcher finit de livrer le pays aux griffes du libéralisme, les fermetures d’usines se multiplient, la classe ouvrière pâtit des conséquences brutales. Liverpool, autrefois l’un des plus grands ports du monde, perd des habitants et des emplois. Mais ce n’est pas cette fatalité ou les traumatismes d’une guerre des classes que le photographe choisit d’illustrer, et si ses images en dessinent en filigrane le témoignage, il redit à qui veut qu’il refuse l’étiquette de photographe documentaire. « Le mec à l’appareil photo » − Photie Man −, c’est le surnom que lui donneront les adolescents qui comme lui traînent dans les rues. Ce nom valide son appartenance à la communauté, et le définit par la seule petite chose qui le distingue − l’appareil photo qu’il arbore en permanence. À part ça, il est comme eux : son père a passé sa vie comme ouvrier dans l’industrie automobile, sa mère aurait pu être une de ces femmes qu’il photographie au marché le vendredi. C’est sans doute pour cela que son regard est si plein d’empathie, libéré du babil caustique et méprisant du jugement moral, de l’ironie ou du cynisme. Libéré aussi de la fausse distance de ceux qui photographient pour observer ou pour exprimer un point de vue, mais qui n’en sont pas et n’en seront jamais. Lui ne donne pas son avis, mais embrasse comme elle vient cette foule et se nourrit de sa redoutable énergie, Liverpool est une cité rebelle, la plus à gauche d’Angleterre, elle clame son indifférence à la monarchie et vote massivement contre le Brexit. C’est ici qu’ont grandi les Beatles et de là qu’est partie la Merseybeat, déferlante rock qui mit la ville, puis l’Angleterre, puis le monde, sens dessus dessous.

Plusieurs séries photographiques s’entrelacent dans une cohérence rare qui pourrait nous faire croire que trente ans durant, Tom Wood aurait été guidé par une intuition primitive, un plan, et qu’aujourd’hui toutes les pièces de cette gigantesque fresque urbaine s’assemblent dans le jeu d’une parfaite mécanique.

Tom Wood, ‘ntlemen [Cowley, Oxford]. Série : Mothers, Daughters, Sisters, 1973.

Dans sa première grande série, Looking for Love, Tom Wood nous embarque dans le night-club Chelsea Reach, qu’il fréquente assidûment pendant plusieurs années. Liverpool s’abandonne à la folie du samedi soir. Gaie, brutale, drôle et sauvage. C’est le moment d’oublier la débrouille et les petits boulots, et de reprendre possession de son corps assujetti au travail. Dans l’obscurité de la piste de danse, les femmes scintillent, exhibant cheveux luxuriants coiffés à la dernière mode, boucles d’oreilles, maquillage et rouge à lèvres ravageurs. Vêtus de jeans et de chemises ordinaires, les hommes lorgnent les filles et s’abreuvent pour se donner le courage de s’aventurer dans les rituels de séduction de la danse disco. Il nous suffit de fermer les yeux un instant pour sentir l’air moite, la moquette qui colle aux chaussures, l’odeur de cigarette et la piste de danse glissante.

S’il passe aisément du noir et blanc à la couleur, sous ses airs innocents Tom Wood est aussi un pionnier de la photographie couleur. Il a passé plusieurs années à photographier le chantier naval de Cammell Laird. Les ouvriers luttent contre la fermeture annoncée, en vain. Nombre d’entre eux y travaillent depuis des dizaines d’années et leurs pères avant eux ; ils sont promis à de longues périodes de chômage et de galère. Tom Wood en dresse une galerie de portraits remplis d’humanité, qui confine davantage à la générosité de l’album de famille qu’au reportage. Dans l’antre des navires, on travaille le métal, il photographie à la lumière crépusculaire des étincelles de soudure et d’une lampe-tempête.

Dans la rue, il photographie les familles, les fratries, les groupes d’amis, les amoureux. Qu’ils se baladent, qu’ils aillent au travail ou au match, dans cette ville où le foot est élevé au rang de culte laïc, ce sont les visages − les gens − qui l’intéressent, les événements ou les anecdotes, il s’en éloigne. Le stade, il n’y entre jamais, et pourtant tous les samedis soirs il rôde autour avec son appareil.

Dans son regard, on peut lire la tendresse de celui qui contemple avec émotion l’éventail de toutes les vies possibles qu’il aurait pu vivre. Et il marche. Life goes on day after day*.

Sa force : la persistance et un œil aiguisé par des milliers d’heures passées à regarder. Jour après jour, il a écrit une œuvre immense.

Les yeux ouverts l’école du regard

Exposition du 23 juin au 3 septembre 2023

Salle Avalon, Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle.

Présentation des travaux réalisés dans le cadre des ateliers d’éducation artistique et culturelle entre septembre 2022 et juin 2023

Image réalisée lors d’un atelier au lycée Fénelon à Brest avec une classe de seconde hôtellerie-restauration et Hubert Crabières, artiste invité.

Dans les ateliers Les yeux ouverts, les enfants, les jeunes, les seniors, les amateurs, les étudiants se rencontrent dans cette ambition partagée avec le Centre d’art, les enseignants et les artistes, de développer un espace d’échanges autour de la photographie. Chaque atelier est dessiné comme une aventure humaine et artistique, avec le but de confronter les participants à leur imaginaire et au monde qui nous entoure, et de traduire des idées et émotions dans le langage des images, tout en tissant des liens avec l’histoire des arts, la littérature, les sciences…

Le savoir que nous voulons transmettre n’est pas un savoir figé, il est souple, plastique. Comme une œuvre d’art, il se nourrit des questions qu’il pose, davantage que des réponses qu’il ne donne pas. Il favorise la curiosité, les capacités d’émerveillement, par l’expérimentation manuelle et sensorielle, la tentative, le doute, et il participe à la construction de l’esprit critique et de l’individu.

Et si ces ateliers se tiennent pour la plupart dans les écoles et les institutions partenaires, nous avons à cœur de les prolonger par des visites du Centre d’art, pour y vivre l’expérience des expositions et des œuvres – en vrai.

Artistes intervenants

Marion Balac / Laura Ben Hayoun / Hubert Crabières / Nina Ferrer-Gleize / Sophie Grassart / Malo Legrand / Camille Millerand / Clara Prioux / Antoine Seiter / Alexandra Serrano.

Établissements partenaires

Crèche Pinocchio, sites de Ploumagoar et de Guingamp

École François-Leizour, Guingamp

École maternelle et primaire, Plouisy

Collège Jacques-Prévert, Guingamp

Collège Albert-Camus, Guingamp

Collège Diwan, Plésidy

Collège Ernest-Renan, Tréguier

Collège La Croix-de-Pierre, Plénée-Jugon

Collège de l’Immaculée-Conception, Créhen

Collège Chateaubriand, Saint-Malo

Lycée professionnel Montbareil, Guingamp

Lycée Notre-Dame, Guingamp

Lycée Auguste-Pavie, Guingamp

Lycée Rabelais, Saint-Brieuc

Lycée professionnel Jean-Moulin, Saint-Brieuc

Lycée professionnel Jean-Monnet, Quintin

Lycée Fénelon, Brest / Inseac, Guingamp

Relais parents-assistants maternels, Guingamp

Prépa Avenir jeunes, Greta des Côtes-d’Armor

Adalea, Côtes-d’Armor

Association D2, Callac.

CENTRE D’ART GWINZEGAL, Guingamp.

