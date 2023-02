Guillac. Le Café associatif de la Forge anime le pays de Ploërmel

L’association Ça bouge à Guillac, dans le Morbihan, est à l’origine d’un café associatif baptisé Le Café de la Forge. Il est le lieu de rendez-vous de la vie culturelle du Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne. L’espace est ouvert à tous quotidiennement : comptoir d’échanges et d’entraide, scène ouverte aux artistes, lieu de soutien aux acteurs et aux associations locales… Chaque mois, les bénévoles établissent un programme.

L’association Ça bouge à Guillac, créée en août 2016, a accompagné le projet communal de la rénovation d’un ancien café du bourg, devenu Le Café de la Forge, qui cependant appartient toujours à la municipalité. L’association favorise les rencontres, les échanges et les activités entre les générations. Elle participe au développement d’animations au centre de Guillac, commune de 1300 habitants, et favorise le service de proximité en organisant des rencontres autour des habitants et des touristes de passage.

L’association, présidée par Christian Colpaert, gère le Café de la Forge et programme de nombreux événements festifs grâce à une équipe de bénévoles volontaires et une salariée à temps partiel.

Chaque année, le programme d’activités est conçu comme un soutien aux initiatives locales et aux autres associations du Pays de Ploërmel. C’est un vecteur d’échanges intergénérationnel entre personnes, producteurs, artisans et artistes. Le Café de la Forge est également partenaire de radios associatives locales telles que Timbre FM et Plum’FM de Sérent (56). Il s’approvisionne essentiellement auprès de brasseries et commerçants locaux : Gourmandises bretonnes, le Café de Brocéliande, etc. Guillac, qui n’avait plus de bar, revit avec ses habitants et ceux des communes voisines, un peu comme autrefois.

L’été, les touristes sont nombreux, car ces derniers sont présents dans le secteur, notamment à Josselin à seulement quelques kilomètres. Ils fréquentent aussi les chemins de halage du canal de Nantes à Brest à quelques centaines de mètres du bourg, le site de l’écluse, le camping et les gîtes voisins.

Aux beaux jours, le Café de la Forge accueille des musiciens locaux pour des concerts sur sa terrasse et lorsque les événements attirent de nombreux visiteurs, comme la soirée de la fête de la musique, la terrasse prend de l’ampleur et déborde sur la place de l’église, une fois la route barrée à la circulation. On y danse et on y chante jusque tard dans la nuit dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

En basse saison, le café reprend son rythme de croisière. Les gens du coin sont ravis de se retrouver autour d’un petit café ou d’un chocolat chaud. On rapproche les tables et les chaises et les animations perdurent à l’intérieur du café. Les participants se retrouvent autour d’un jeu de cartes, d’une séance lecture, d’un guitariste, d’un violoniste, d’un conteur ou d’une exposition.

Chaque mois, le Café de la Forge établit un planning et donne rendez-vous au public. Découvrez ici celui de février 2023.

Vendredi 10 Février, 20h : Timbre FM montera son studio au Café de la Forge. Pour cette occasion, certains bénévoles sont invités à participer à l’émission. “Si vous êtes branchés musique, venez partager avec nous vos coups de cœur rock de moins de 2 ans.”

Samedi 11 Février, 20h30 : Concert Blackbird, en one man, entre Blues des années 30 et 40 et son électrification via Chicago des années 50-60, pour vibrer aux sons des pionniers du Rock’n’roll. Elvis Presley, Chuck Berry, Bo Diddley, Gene Vincent vont résonner au Café de la Forge.

Samedi 18 Février, 20h30 : Triathlon pour les grands sportifs avec concours de babyfoot, fléchettes, pictionary et jeu de dames.

Samedi 25 Février, 20h30 : Concert avec le groupe Lámh pour du Rock celtique festif. « Les 5 musiciens s’uniront pour vous faire revisiter les grands classiques du rock celtique, du trad irlandais et de groupes contemporains. »

Les rendez-vous réguliers

Tous les jeudis soirs : tarot à 19h30.

Les samedis après-midi, venez découvrir la danse bretonne à la cantine de l’école de Guillac (organisé par le Café de la Forge) : « Ghislaine vous accueille, avec sa bonne humeur pour un moment d’apprentissage convivial et intergénérationnel soit pour faire vos premiers pas, soit pour vous perfectionner. »

Un mardi sur deux dans le mois, retrouvez les échanges Anglais-Français. Prochaine date le mardi 21 Février 2023.

Le second jeudi du mois, es bénévoles ouvrent le café de la Forge à nos aînés l’après-midi, pour refaire le monde autour d’un verre ou d’une boisson chaude.

Infos pratiques

Café de la Forge – 1, Rue du Rocher, 56800 Guillac (56). Contact : 02 56 21 97 12

Site web / Page Facebook