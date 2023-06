Guidel Maison Le Minor : 100 ans d’un savoir-faire breton et d’une élégance à la française

En 1922, une usine de bonneterie Le Minor était créée à Guidel dans le Morbihan pour habiller les marins-pêcheurs bretons. C’était le début d’une grande histoire de mode et de transmission de savoir-faire, jalonnée de marinières, de pulls marins, et de Kabigs, pour les femmes et pour les hommes. Aujourd’hui, 101 ans plus tard, l’entreprise Le Minor de Guidel reçoit le label Entreprise du Patrimoine Vivant et continue de créer des vêtements de qualité made in France et entièrement fabriqués en Bretagne.

Vendredi 19 mai 2023, Le Minor recevait le label Entreprise du Patrimoine Vivant (label EPV), récompensant l’excellence des savoir-faire français. Le Minor est une marque qui confectionne ses marinières dans son atelier, mais qui fabrique aussi son propre tissu. L’obtention du label est une véritable fierté pour Sylvain Flet et Jérôme Permingeat, les associés et directeurs de ce site de Guidel depuis 2018, reprit à la famille Grammatico qui en tenait les commandes depuis une trentaine d’années. Le label est aussi une récompense pour tous les collaborateurs et employés de Le Minor, parce qu’ils perdurent dans la création de vêtements traditionnels, durables et éternels grâce à leurs savoir-faire breton. La Maison Le Minor emploie actuellement 72 personnes, dont 40 nouveaux employés depuis 2018 en tricotage et confection. Le coton y est filé, teint, tricoté et assemblé. Outre les vêtements inspirés de l’univers marin pour homme, femme et enfant, la marque propose des collections de linge pour la maison et des objets de décoration avec de la broderie main réalisée sur des pièces uniques.

Sylvain Flet et Jérôme Permingeat : les dirigeants

Ce sont dix métiers rectilignes et trois circulaires qui fonctionnent de concert. Ces dernières années, faute de formation BTS, l’équipe de bonnetiers était passée de 15 ouvriers en 1970 à un seul dans les années 2000, car la formation BTS avait fermé. Depuis 2021, deux autres professionnels ont été formés en interne grâce au soutien de l’Institut Français du Textile et de l’habillement, de Pôle emploi et la Région Bretagne.

Nous sommes une société de personnes passionnées par le savoir-faire, et la qualité de fabrication.⁠ Héritiers du geste et⁠ redevables aux générations précédentes, qui nous ont transmis leur art et leur savoir-faire pour lesquels nous sommes reconnaissants, nous sommes devenus des passeurs. ⁠Nous sommes les maillons essentiels d’une histoire déjà séculaire et construite pour durer.⁠ Nous sommes des créateurs de vêtements qui ont un goût d’éternité et sommes les gardiens de techniques anciennes.⁠ Nous sommes une maison de mode historique, au passé tumultueux et parfois douloureux. ⁠Nous sommes des symboles de l’élégance à la française et de la culture bretonne.⁠ Nous sommes des survivants, mais nous sommes vivants !⁠ Nous sommes déterminés à faire perdurer l’histoire de notre maison ⁠et les savoir-faire qui la composent.⁠ Nous sommes des petites mains avec de grands savoir faire.⁠ Nous sommes tout simplement Le Minor, entreprise du patrimoine vivant : c’est ainsi que se décrit l’ensemble du personnel de Le Minor…

⁠Il faut compter trois ans d’apprentissage avant de gagner la qualité et la rapidité d’exécution requises au sein de l’atelier de Le Minor car des savoir-faire particulièrement rares sont nécessaires, comme le remaillage, un geste réservé à l’industrie du luxe. A la Maison le Minor, le coton est épais, soit près de 400 grammes au mètre carré. Il est tricoté en jersey sur des machines circulaires des années 60, conservées depuis cette époque pour pouvoir continuer à tricoter son jersey traditionnel, et produire la fameuse marinière à l’ancienne, l’authentique marinière bretonne, telle qu’elle était déjà produite il y a plus de 50 ans. La véritable marinière bretonne est confectionnée en coton brut avec des rayures obliques et un bouton de bois. Depuis sa première sortie il y a 100 ans, le pull marin reste un basique. Il habillait jadis les mousses embarqués pour Terre-Neuve et les chefs de quart de la Royale. Le Minor continue de fabriquer le trousseau du matelot et de produire son pull marin centenaire. Il s’adapte à toutes les morphologies et à tous les goûts. Entre le modèle historique, le pull chaussette, les versions modernes, la coupe ample en laine douce, il y a une multiplicité de subtilités. La modernisation des outils et du bâtiment, au service d’un savoir-faire centenaire s’exprime aussi dans la création des nouvelles collections de la marque : l’invention d’un molleton mérinos en témoigne particulièrement.

Nouveauté : molleton mérinos

Marinière traditionnelle à boutons







nouveautés des pulls marins : modèles rose et vert pastel en laine vierge











La Maison Le Miror tricote de la laine depuis ses débuts. Les machines sont rectilignes, elles produisent des panneaux. Le tricotage du coton n’arrive lui que dans les années 70 et avec lui les imposantes machines circulaires. Jamais les machines ne se sont arrêtées. Derrière un vêtement en tricot, il y a toute une série d’étapes qui vont de la production du tricot, au dessin et patronage, de la coupe à la confection, aux finitions et à la commercialisation. Le tricotage est un procédé mécanique, qui implique de réunir des fils grâce à une série d’aiguilles. Même si les fils utilisés en laine ou en coton ne sont jamais élastiques, le tissu obtenu après tricotage est cependant toujours souple et extensible.

Le samedi 10 décembre 2022 Le Miror a célébré officiellement son centième anniversaire et a profité de l’occasion pour inaugurer son nouvel atelier de confection pour entrer dans une nouvelle ère : celle d’un second centenaire qui projetera la maison Le Minor et ses 3500 m2 dans la modernité, les pieds solidement ancrés dans ses racines. Hommage a été rendu aux quatre pionnières qui ont fondé l’atelier, créé la marque et fait rayonner les collections à travers le Monde et qui se sont succédé à la tête de l’entreprise : Berthe Etui de (1922 à 1936), Marie-Anne Le Minor (de 1936 à 1963), Juliette Corlay (de 1963 à 1987), et Marie-Christine Grammatico (de 1987 à 2018).

Et pour les emballages cadeaux des fêtes de fin d’année 2022, Le Miror avait proposé une initiative éco responsable et opté pour un emballage réutilisable. L’équipe a transformé ses chutes de tissus en véritable emballage, bordé et siglé : un véritable écrin made in Bretagne.

Anniversaire des 100 ans à la Maison Le Minor l’équipe réunie autour de Christelle prépare les colis de Noël 2022 et les emballe avec une initiative éco-responsable imaginée par Irène vendeuse à Guidel.

Pendant longtemps, Le Minor était davantage connu au Japon, dans les rues de Tokyo que dans celles de Lorient en Bretagne. La tendance s’équilibre aujourd’hui. Cependant Le Minor représente toujours au pays du Soleil Levant l’élégance à la française et l’excellence des savoir-faire bretons. Avec 4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, l’entreprise a l’ambition d’atteindre 4,5 millions d’euros en 2023, grâce notamment au plébiscite que la marque connaît au Japon et grâce à la conquête de nouveaux marchés. Le label EPV renforce l’identité de cette marque centenaire, et l’inscrit davantage dans la pérennité.

Infos pratiques

Maison Le Minor : rue Nicolas Appert – 10, Zone Industrielle des Cinq Chemins à Guidel (56)

Contact : 02 97 65 97 67

100 ans d’histoire sont à découvrir au musée Le Minor de Guidel. Il rend hommage aux pionnières qui ont fait naître et grandir l’atelier et la marque : une histoire jalonnée par des vêtements iconiques : le véritable chandail, le jersey réglementaire de la marine nationale, la marinière, et le Kabig, etc.

La boutique d’atelier est ouverte le samedi de 10h à 18h.