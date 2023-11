Un festival pour découvrir des passions, des modes de vie, des libertés, des exploits, des histoires du 24 au26 novembre 2023.

Le surf et le skate sont à l’origine d’une culture aussi discrète qu’étonnante, dynamique et foisonnante — ou co-habitent l’ancien et le moderne — une expression artistique parfois subversive, ou du moins transgressive, car audacieuse et toujours inspirante. Loin des clichés (malgré sa récupération racoleuse par la publicité), le surf et le skate révèlent aussi de véritables modes de vie.

Au travers des rencontres avec celles et ceux qui font vivre cette culture, des projections de films, des expositions, des concerts et performances, le festival permet de découvrir des passions, des exploits, des libertés, des radicalités, et des histoires susceptibles de changer le regard…

3 SPECTACLES VIVANTS

SOEURFEUSES /// Marionnettes

VEN 24 NOV à 20h

ISHKERO /// Rock new jazz

SAM 25 NOV à 22h45

GWËNN /// Pop-rock électro

DIM 26 NOV à 18h30

L’Estran – GUIDEL (56)

Programme complet, billets et pass-journaliers

lestran.net

Les billets sont ici



Xavier Le Postec, photographe en résidence, signe l’affiche du festival 2023.