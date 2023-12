Comme tous les ans, Noël approche et c’est la panique. Marre d’acheter un jouet en plastique que le petit Kevin laissera moisir dans sa caisse de jouets déjà pleine ? Pas envie d’offrir une énième écharpe à votre cousine que vous voyez tous les 2 ans ? De faire la queue au Forum du Livre pour offrir à tonton le dernier Musso (qu’il a déjà) ? Soyons honnêtes, concilier un repas idéal entre votre neveu vegan et votre grand-père chasseur est déjà compliqué… Alors, s’il faut trouver des idées de cadeaux, pas de stress ! Unidivers a concocté pour vous 15 idées originales et écoresponsables à glisser sous le sapin. Promis, il y en a pour tous les goûts.

Mode :

Rennes regorge de créateurs. Des vêtements tendances, éthiques, qui ne se désintégreront pas au 3e lavage, faits de tissus certifiés GOTS. Hélas, la conjoncture rend difficile la survie de leur structure. Et des fabriquant à qui Unidivers a consacré un article – Bynath de Nathalie Le Mérour, Patrimoine d’Aurélie et Adrien Sévaux ainsi que Mayway notamment – seul Conouco demeure en exercice:

La bonne alternative à l’achat neuf : le très responsable achat d’occasion. Là encore, Rennes regorge de super friperies plus ou moins vintage. Suivre ce guide sera d’une aide précieuse afin de dénicher la perle rare pour n’importe quel membre de votre famille. Certaines friperies proposent aussi des accessoires et articles de petit mobilier vintage. L’occasion d’entendre tonton raconter une anecdote inattendue (ou pas) sur ses moments de jeunesse face à cette chemise des années 70 ou cette montre Casio. Non, lors de l’ouverture des cadeaux, vous n’échapperez pas à l’annuel : « de mon temps, quand on avait une clémentine pour Noël… »

Cosmétiques :

Fini les coffrets Sephora hors de prix où le carton prend plus de place que le produit. Ondine Hingant a créé une entreprise de cosmétiques naturels à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Associée avec la chimiste du végétal Ondine Michelot,elle lance la marque O’dicy fin 2021. Après une gamme complète disponible sur le marché, elle commercialise aujourd’hui une crème réparatrice le Cérat Marin, conçue avec l’eau de mer de Saint-Malo. Un circuit de production court, des cosmétiques naturels de qualité, le tout dans des emballages recyclables à un prix raisonnable : on ne va pas tourner autour du pot, tout est là.

Un savon à la fraise de Plougastel ? Un gel douche au Kouing-Amann ? Un shampoing au caramel au beurre salé ? Un masque à l’argile et au blé noir ? Un dentifrice aux algues ? Ma Kibell propose de quoi initier votre beau-frère au local breton, ce, de la tête aux pieds. (Mention spéciale de la rédaction pour la gamme au lait Ribot, on attend vos retours avec impatience)

Accessoires :

Xavier Frehring recycle bâches et autres matériaux pour concevoir des accessoires esthétiques et résistants. Fabriqués à Brest, les sacs Rustine seront l’allié idéal pour protéger des affaires face à notre fidèle crachin national.

Soutenir un créateur :

Il est loin le temps de votre enfance ou un dessin griffonné aux crayons de couleur sur une feuille A4 vous offrait les remerciements ébahis (et hypocrites) de votre famille. Cette année, soutenez des créateurs qui ont vraiment du talent.

Faire la fête… :

N’hésitez plus entre le dernier CD d’un tel ou l’édition-spéciale-vinyle-collector-carrière-complète de Sting. Votre petite soeur a déjà tout sur sa plateforme de streaming musicale. Astropolis , les Vieilles Charrues, La nuit de l’Erdre, le Helfest, le festival du Schmoul, … Offrez-lui plutôt un ticket pour l’un des nombreux festivals régionaux. La musique c’est bien, en vrai, c’est mieux.

… ou se détendre :

Carine Bodet est professeur de yoga. Domiciliée à Campénéac dans le Morbihan, elle a créé sa micro entreprise, Blossom Yoga & Massage. Elle partage son activité dans plusieurs communes bretonnes entre l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Parce qu’elle est passionnée d’écologie depuis très longtemps et qu’elle a appris la permaculture, elle organise aussi des ateliers Yoga-Permaculture, qu’elle a baptisés permayoga.

Jeux :

Votre petite cousine passe son temps devant la console ? Préférez mettre ses méninges à rude épreuve dans une expérience grandeur nature : L’escape game. Le plus ? Les Escape games se jouent à plusieurs : vous pourrez partager ça en famille. La région rennaise en regorge et c’est parfait, on les a tous répertoriés.

Bière locale :

Si votre beau-frère de Paris n’est pas très shampoing au Kouing-Amann, il sera peut-être ravi d’éduquer son palais à la vraie bière bretonne. Il vous en sera forcément reconnaissant. La Kronenbourg à 5€ dans un gobelet en plastique dans la rue de la soif, finalement, ce n’est vraiment pas terrible.

Livres :

Avec cette sélection Unidivers, toute fraîche, on vous écourte vos longues heures à errer dans les rayons de la Fnac sans but précis et à attendre un conseil alors que vous pourriez déjà être tranquillement chez vous. De la bande dessinée au roman, il y en a pour tous les goûts. Vous trouvez forcément chaussure à votre pied. Ou à celui de tonton. Si, si, c’est cadeau.

Animaux :

On le sait, vous mourrez d’envie de gâter votre boule de poil et après tout, pourquoi pas. Fini les balles en plastique insupportables qui font “pouic-pouic” sans arrêt. Votre animal de compagnie mérite mieux que ça. Faites un cadeau Reglo. (À commander en ligne.)

.Bonnes fêtes de fin d’année, soyez raisonnable sur la bûche (ou pas), ne relancez pas votre grande tante sur la politique entre le fromage et le dessert, et surtout, n’oubliez pas de recycler vos papiers cadeaux.