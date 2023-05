Guichen. Concert pop-folk-rock à l’Espace Galatée !

Une soirée pop-folk-rock avec deux groupes à ne rater sous aucun prétexte est annoncée à l’Espace Galatée à Guichen, samedi 13 mai 2023 ! La Maison Tellier, en tournée dans toute la France depuis juin 2022, jouera son 7e album, Atlas : 12 nouveaux titres guidés, tels une boussole, par les guitares acoustiques. Et en première partie pour chauffer la salle, le quatuor rennais Combattants.

La Maison Tellier, c’est 18 ans de musique au compteur. Le groupe se forme en 2004 à l’initiative des frères Raoul et Helmut Tellier, musiciens férus de country, de folk et de blues qu’ils souhaitent adapter à la langue de Maupassant, auteur d’un recueil de nouvelles du même nom en 1881.

En mars 2022, La Maison Tellier a sorti son septième album, ATLAS. Toujours enracinées en Amérique et chantée en langue française, les chansons d’Atlas signent le grand retour du groupe au folk-rock de leurs débuts…

En live ce samedi 13 mai : Helmut Tellier (chant, guitares), Raoul Tellier (guitares), Léopold Tellier (cuivres), Alphonse Tellier (basse, claviers), Jeff Tellier (batterie).

Mais pour chauffer la salle avant leur entrée sur scène, le quatuor du cru Les Combattants ! La nature, l’intime, la jeunesse, l’écologie sont au cœur des textes du chanteur, guitariste et claviériste Erwan Fauchard qui s’est entouré de musiciens bien connus de la scène rennaise : Astrid Radigue (Les Bacchantes, au clavier, à la flute et au chant), Adrien Dutertre (à la guitare), et Pierre Marolleau (Yes Baskeball, à la batterie et au chœur), pour former le groupe Combattants.

« Chaque morceau est comme un court-métrage qui raconte une histoire »…

Infos pratiques

13 mai 2023 à 20h30 à l’Espace Galatée – Guichen

Plus d’infos sur le site web