Guernesey. Le festival Victor Hugo Combattant revient du 23 au 25 juin

Le festival Victor Hugo Combattant est une manifestation organisée à Guernesey par le Victor Hugo in Guernsey Society du 23 au 25 juin.

Thee Victor Hugo in Guernsey Society célèbre le Victor Hugo militant. Connu pour ses livres écrits pendant les 15 années où il a résidé à Guernesey, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui rit, La Légende des siècles, Théâtre en liberté et bien d’autres encore, Hugo est également connu pour les causes qu’il a défendues tout au long de sa vie.

Bordeaux Harbour

La peine capitale était un défi particulier lorsqu’il se trouvait dans les îles anglo-normandes en raison de l’affaire Tapner à Guernesey, mais d’autres engagements comprenaient les droits de l’homme, l’éducation pour tous, la justice sociale, les États-Unis d’Europe, la lutte contre l’esclavage, et les enfants pauvres de Guernesey.

Victor Hugo – Candie Gardens – Guernsey Museum

The Victor Hugo in Guernsey Society nourrit aussi un projet d’envergure de l’édification d’un centre Victor Hugo afin de pouvoir accueillir des gens du monde entier dans l’île qui l’a accueilli avec sa famille et sa compagne Juliette Drouet durant 15 ans.

« La destruction du château de l’Archange serait une profanation: une absurdité sans nom.. » Victor Hugo explores Guernsey, Gregory Stevens Cox

Fondée en 2015 par des historiens de Guernesey et de France qui étudient Victor Hugo depuis une demi-siècle, c’est la Victor Hugo in Guernsey Society qui a découvert des combats moins connus du poète dans l’île, notamment la défense du patrimoine : la destruction du Château du Valle ou de l’Archange, un château qui est une scène de festivals de musique et de mariages aujourd’hui.

Chaque année des habitants de Guernesey, des experts et des passionnés de partout en France se retrouvent pour ce festival de Victor Hugo.

Maison Hauteville

Et, bien sûr, visiter la visite de Hauteville House.