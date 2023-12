La rencontre Talents et Terroir, organisée par la municipalité de Guégon, dans le Morbihan, en partenariat avec les bénévoles de la médiathèque Le Prè@ux Bulles et du Clan des Cinq, aura lieu samedi 16 décembre 2023. L’opération se déroulera à la salle Yves du Halgouët à Guégon. Des artistes locaux exposeront les talents de leurs différentes disciplines : des peintures, des sculptures, des photographies, de la littérature, des produits locaux, etc. Le public est invité à venir les découvrir toute la journée dès 10h30 et jusqu’à 18h.

Au cours de l’opération Talents et Terroir qui se déroulera le samedi 16 décembre, une trentaine d’artistes seront conviés et plus d’une soixantaine de tableaux originaux seront présentés avec notamment des reproductions, des cartes postales, des céramiques, des bijoux, des livres d’auteurs, etc. Ce salon a pour objectif de mettre en valeur les artistes et artisans locaux.

Seront présents :

les peintres : la pastelliste Fabienne Gallimard de Josselin ; l’artiste pastelliste David Brammesd, originaire d’Angleterre qui peint maintenant le patrimoine breton ; Nicole Le Roux ; Anne-Marie Ealet ; l’artiste peintre Anne Courtine, dont l’atelier est situé sur la commune, proposera aux visiteurs des initiations aux techniques du pastel sec et de l’aquarelle.

Fabienne Gallimard ancienne maison typiquement bretonne : toile de David Brammesd

les sculpteurs : Liliane Bertault travaille à la fois la peinture monotype et la céramique ; la sculptrice Lucille Le Vaillant, peintre également ; le couple Gierlinsli peint et crée des nichoirs ; Marie-Hélène Boyer de Guéhenno crée des poteries, de la céramique et de la vaisselle ;

Marie-Hélène Boyer

Les auteurs : Anne-Laure Deshaies, Chritianne Danet et Annick Gabillet présenteront leurs livres ; l’auteur Gilbert Guillo, natif de Guégon, sera également présent avec ses livres du terroir, notamment sur le patois ;

Gilbert Guillo

Les décorateurs : Annabelle Ogor et Corinne Guitton présenteront chacune leurs différentes tapisseries d’ameublement ; la couture de Nathalie Durand ; les patchworks de Sylvie Deshaies ; Angélique Detourne sera présente avec ses gravures, ses bijoux et ses nombreux accessoires de décoration, notamment fait en pâte ; les objets en bois de Dominique Gourvellec ; les photographies des deux artistes : Anita Racine et Lucile Motureau ; la maroquinerie de Fred Zimmermann ; les vêtements de Florence Lucas ; le crochet, le tricot et les bijoux de Linda Mitsis ; la création de jeux de Cyril Morio ; les maquettes, à la fois de Thierry Jeffredo et de Pierre Vassal

Corinne Guitton

Alimentation et autres : Rose-Marie Vassal fera découvrir son miel, ses gâteaux et ses friandises ; les crêpes et les galettes-saucisses se dégusteront avec Mickaël Mahieux ; quant à Marie Damasio, elle fera découvrir au public sa ferme pédagogique et lui réservera une surprise gustative ; La médecine traditionnelle chinoise sera démontrée par Pascale et François Ott ; Le tatoueur Matthieu Godeau sera également présent ; Les visiteurs sont vivement attendus à la découverte de tous les talents de Guégon et de son voisinage !

Rencontre avec l’une des artistes exposantes :

Anne Courtine est née à Paris en 1969 dans une famille d’artistes. Elle a 16 ans et est élève au Lycée Delacroix à Maisons-Alfort (94) quand son père lui offre deux petites boîtes de pastels fins de marques Daler-Rowney et Rembrandt qui datent de 1954. C’est alors la révélation de son âme d’artiste pour l’adolescente déjà passionnée ! Le père enseigne toutes les bases à sa fille, qui met tout en œuvre pour trouver les meilleures opportunités et pour intégrer un réseau artistique.

Anne Courtine

Anne Courtine réalise des peintures aux pastels secs et représente de nombreux portraits d’artistes. Totalement autodidacte, elle est passionnée par cette technique et travaille sans relâche ! Elle se perfectionne cependant en participant à un stage organisé par la Société des Pastellistes de France, aux côtés de l’artiste Alain Bellanger. Elle découvre alors la multitude des différentes gammes de pastels existantes. Ce médium lui permet d’envisager toutes les formes d’expressions très différentes les unes des autres, allant de l’hyperréalisme à la totale abstraction. Les nombreux choix de papier et de supports offrent un panel supplémentaire qui augmente les potentialités picturales. L’artiste confie qu’elle « aime la douceur du pastel et le fait de travailler la matière directement du bout des doigts ».

Depuis 2005, Anne Courtine peint sur différents supports selon les techniques : à l’aquarelle, à l’acrylique, aux encres. Le patrimoine breton est à l’origine de sa notoriété internationale. Elle peint d’autres sujets plus communs comme les billes, les fleurs, les fruits. Anne Courtine cherche, élabore, confectionne, invente, se surprend même parfois ! Animée par une foi profonde, elle aime rendre hommage au Beau sous toutes ses formes, peindre la lumière qui enchante sa palette de ses couleurs vives et chatoyantes.

Aujourd’hui, son objectif premier est de transmettre à autrui, aux enfants, à ses connaissances, la passion de son métier. Elle donne régulièrement des cours dans son atelier, ainsi qu’à Péaule ou auprès des associations qui la sollicitent. Le lundi 18 décembre à 15h, sera inauguré et mis à l’honneur le travail artistique qu’elle a réalisé avec l’ensemble des enfants de l’école Saint-Gildas de Guégon.

La majorité de ses œuvres sont en vente dans son atelier-galerie. Anne Courtine propose certains d’entre eux sous forme de cartes postales, de reproductions ou de livrets thématiques. Pastelliste de France, elle expose dans de nombreux salons nationaux et internationaux. Contact : anne.courtine.pastelliste@gmail.com et/ou : 06 12 84 36 72

INFOS PRATIQUES

Samedi 16 décembre 2023 : de 10h30 à 18h

Salon : Talents et Terroirs de Guégon à la Salle Yves du Halgouët