Guégon. Le programme édition de la fête de la musique samedi 24 juin 2023

Comme son nom l’annonce, Avel Nevel souffle un Vent Nouveau sur Guégon dans le Morbihan. L’association organisera sa seconde édition de la fête de la musique le samedi 24 juin 2023. Six groupes de musiciens sont attendus et se partageront la scène tout au long de la soirée jusqu’à minuit. De l’ambiance, de la restauration et de la musique attendent le public





Fête de la musique : archives de l’édition en 2022



Avel Nevez a été créée le 16 octobre 2021 et regroupe une bande d’amis, filles et garçons domiciliés pour la plupart à Guégon mais aussi aux Forges de Lanouée et à Ploërmel. Elle est à l’initiative de son président Thomas Dubot, à qui l’idée trottait dans la tête depuis plusieurs années. L’occasion se présente à lui au premier trimestre de l’année scolaire 2021-22 alors qu’il est étudiant en licence 3 Economie à Vannes. Dans le cadre de ses études, on lui demande une option : la gestion d’un projet. C’est le déclencheur pour fonder l’association à laquelle il rêve depuis pas mal de temps. La nouvelle association souhaite dynamiser le bourg, casser la routine, regrouper les générations autour d’animations ludiques et festives pour tous. Ces 15 jeunes gens ont des idées plein la tête et le premier événement organisé par Avel Nevez est la fête de la musique le 25 juin 2022. Avec plus de 1 500 personnes, c’est une belle réussite, ce qui encourage les organisateurs à reconduire l’édition 2023.

Les membres de l’association Avel Nevez, la maire Marie-Noëlle Amiot et deux de ses adjoints

Les groupes de musique conviés par Avel Nevez, avec l’aide de nombreuses associations guégonnaises et le soutien de la municipalité :

De 18 h à 19 h, Erual : Après une prestation réussie l’année dernière, l’artiste revient cette année pour chanter son album Cité Soleil ainsi que son dernier titre Woman. Erual est auteure, compositrice et interprète à l’influence pop, à l’alternative indé, à l’électro-pop et à la chanson française.

Erual

De 19h à 20h, The Trombonator : Les locaux de l’étape vont réaliser leur premier pas musical sur la scène de Guégon. Les quatre frères à l’humour facile viennent présenter un son punk rock tout droit sorti des années 2000.

De 20 h à 21 h 30, Fag+: est un groupe de musiciens bretons qui enchante avec ses mélodies traditionnelles et son énergie captivante. Il transporte les auditeurs dans l’univers musical de la Bretagne et encourage les amateurs de danse bretonne à rejoindre la piste. Le groupe Fag+, spécialiste des fest noz, se joindra au cercle de Pluherlin composé de chanteurs talentueux et de danseurs passionnés qui célèbrent la richesse de la culture celtique à travers des chants traditionnels et des compositions originales. Les visiteurs seront emportés par le charme de la Bretagne.

Fag+ cercle de Pluherlin

De 21 h 30 à 22 h 30, Ovidi : Il y a dix ans, les membres de Ovidi mettaient leur carrière musicale en pause. Ils ont décidé aujourd’hui de relancer l’aventure. Ils sont auteurs, compositeurs et interprètes de leur rock celtique pechu. Depuis leur reprise, le groupe a déjà participé au festival de l’Oust et à la fête de la musique de Campénéac dans le Morbihan.

Ovidi

De 22h30 à minuit, Cent Détresses : c’est l’alliance d’une voix puissante au service de textes français bien ciselés et d’un rock ambiant. C’est aussi une forte présence scénique qui renvoie à l’univers maritime. Le nom du groupe fait référence au grand-père du chanteur, inventeur de la lumière de détresse placée sur les gilets de sauvetage. C’est aussi un hommage à son père, marin-pêcheur, sauvé en mer d’Irlande par une bouée de détresse. Cent greffé à Détresses évoque les solitudes plurielles intérieures.

Cent Détresses

De minuit à 1h le 25 juin, Les Argonautes : est une troupe de cinq musiciens, qui fera voyager le public à travers des teintes reggae, jazz, funk et hip-hop. Les influences de ces cinq pirates sont multiples, leur univers est unique et le public est plongé dans une aventure palpitante au coeur d’une jungle mystique.

Les Argonautes

Infos pratiques :

Fête de la musique à Guégon (56) : centre bourg

à quelques kilomètres de Josselin