Guégon. Le Café de l’Audience redonne vie à Trégranteur

Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Trégranteur, Unidivers vous parle de ce village authentique situé dans la commune de Guégon en pleine campagne morbihannaise. Un collectif a décidé de lui redonner vie grâce à la création d’un café associatif qui favorise les rencontres en organisant de nombreuses activités : fêtes, concerts, spectacles… La prochaine date pour venir se divertir au Café de l’Audience (le thème est les années 50 à 80), est le samedi 25 février 2023.

Parce que le village de Trégranteur se repeuple grâce aux rénovations et aux nouvelles constructions de ses habitants et qu’il est riche en patrimoine bâti et historique, un collectif de passionnés a décidé de lui redonner la vie active qu’il avait autrefois. Pour cela, un café associatif a été créé en juillet 2022. Les douze membres de l’association et leur président Michaël Bédart ont baptisé le lieu le Café de l’Audience, en souvenir de l’histoire du village*. Le bâtiment, mis à disposition par la municipalité, était naguère l’ancienne salle du tribunal. Il demeure la propriété de la commune.

Le Café de l’Audience à droite de l’église (aujourd’hui) Avant

Mickaël Bédart et sa compagne Juliette Morello sont à l’origine du projet. Originaires, lui de Lens (62) et elle du Havre (76), ils exerçaient tous les deux leur vie professionnelle en région parisienne. Michaël était professeur de théâtre et Juliette était éducatrice spécialisée en handicap psychique. En parallèle, elle organisait des ciné-concerts pour enfants. Le couple arrive en Bretagne en mars 2021 avec leurs 3 enfants, Raphaël, Anna et Martha. La famille cherche à acheter une maison à rénover dans le Morbihan, plutôt dans le triangle que forment Questembert, Malestroit et Josselin. Et c’est à Trégranteur sur la commune de Guégon (56) qu’il trouve leur bonheur. Michaël fait des études de designer à l’école 301 – Rennes, à Cesson-Sévigné (35). D’abord en stage, il crée ensuite son entreprise. Quant à Juliette, elle a décroché un emploi à L’IME (Institut Médico Éducatif) de Ploërmel.

“Notre objectif était de redynamiser le bourg, de créer du lien, pour que les habitants se rencontrent et partagent des moments de convivialité dans leur quotidien ! Quand nous avons parlé de notre projet aux élus, la maire Marie-Noëlle Amiot nous a donné aussitôt son approbation. Les travaux ont été rapides : l’électricité a été installée par la commune et nous avons bénéficié du soutien de l’association de Sauvegarde du Patrimoine pour la réfection des peintures extérieures des portes et fenêtres. Les membres du café associatif ont pris en charge la peinture intérieure et les enduits. Puis l’eau a été installée par La Saur”, explique le président.

Le premier événement festif a été l’inauguration du café associatif le 1er août dernier avec pour l’animation à l’extérieur une musique franco-argentine, avec les musiciens du trio Osvaldo Carné, Mathieu, Sebastian et Leandro. 250 personnes avaient fait le déplacement, venues de Guégon et de partout autour des communes voisines. L’association avait effectué 152 inscriptions, un incroyable succès qui portait le nombre de membres à 164 en une seule soirée.

Depuis son ouverture, le café associatif connaît un beau succès de fréquentation. Il n’est pas un simple bar, mais un endroit où l’adhésion est libre, fixée à partir d’un euro. On y vient pour se rencontrer, échanger, et partager des activités. L’association organise des spectacles, des concerts, d’autres rendez-vous pour se retrouver autour de jeux de société, des jeux vidéo, des concours de belote, divers ateliers, parfois juste pour faire la causette toutes générations confondues, en semaine comme le week-end, etc. Il arrive aussi à Juliette de proposer des séances d’éveil musical aux enfants de la naissance à trois ans ou des ateliers brico-marmots.

Samedi 25 février 2023 à 20h, le Café de l’Audience organisera la Tregran’fiesta et le public sera bienvenu dans les années 80 avec Irina De Carrois ! “Les bénévoles s’activent pour les essayages. C’est le moment d’ouvrir vos vieilles malles et de choisir un look d’enfer pour enflammer la piste de danse. Quelle décennie allez-vous choisir ? Les années 70 et la mythique patte d’éléphant ? et pourquoi pas les années 50 ? Messieurs, un peu de gomina à la Elvis, un polo bien ajusté et vous voilà prêt à affronter le Dance floor.”

Histoire :

Autrefois, Trégranteur était une trêve de Guégon, en d’autres mots : une succursale de paroisse, une subdivision rendue nécessaire en raison de son éloignement de 6 km avec le centre du bourg de Guégon.

Trégranteur avait son église Saint-Melec construite au XVI e siècle et assise sur un terre plein, son cimetière, son siège de haute justice dont il reste aujourd’hui la colonne de justice qui a été déplacée. Construite en granit, elle est haute de 3,50 m et a 1,70 m de circonférence. Elle est couronnée par un chapiteau qui porte l’écusson de Trégranteur. Il n’existe en Bretagne aucun autre un monument seigneurial qui se rapproche à l’identique de cette colonne et les archives de la seigneurie conservées, encore aujourd’hui, au château de Trégranteur, ne laissent rien deviner de son objet. Quant au pilori, c’était un poteau de bois auquel était fixé le carcan. Son usage tombait en désuétude à l’époque où fut édifiée la colonne. Il faut voir plutôt dans la colonne un insigne destiné à rappeler la suprématie du seigneur qui promulguait les décisions de la justice, à l’issue de la messe dominicale.

La seigneurie de Trégranteur, qui s’appelait jadis Trégaranteuc, était une haute justice sous le comté de Porhoët. Son fief s’étendait à plusieurs paroisses des environs.

Trégranteur avait son école, ses commerces et sa population était de 480 habitants en 1891. C’est au cours des décennies du XXe siècle que la population s’est mise à diminuer.

Infos pratiques :

Samedi 25 février 2023 : Café de l’Audience, rue de l’Audience à Trégranteur (commune de Guégon 56) Participez à la soirée Dance floor qui va faire swinguer Tregranteur, avec Irina

cafe.audience@gmail.com