Trégranteur est un village authentique et pittoresque de Guégon, dans le Morbihan, qui se situe à 6 kilomètres du bourg. Délaissé pendant des décennies, sa population augmente et la vie reprend depuis quelques années. Après l’ouverture du Café de l’Audience en 2022, c’est au tour de la boutique de textiles et de bijoux Ojigi d’Émilie Tillier de s’installer. Elle fait découvrir au public des savoir-faire uniques de l’artisanat venus d’Inde et d’ailleurs.

Ojigi Emilie Tillier

Le village de Trégranteur se repeuple grâce aux nouvelles constructions de ses habitants et aux rénovations et parce qu’il est riche en patrimoine bâti et historique. Autrefois, Trégranteur était une trêve de Guégon de part son éloignement avec le centre de la commune. Le village possédait son église, son cimetière, son école, ses commerces, son château et même et son tribunal, une haute justice sous le comté de Porhoët. Son fief s’étendait à plusieurs paroisses des environs. En 1891, on comptait 480 habitants, mais au cours du XXe siècle, la population s’est mise à diminuer. Maintenant que les habitants sont de retour, la vie active revient à Trégranteur. D’abord en juillet 2022, un collectif porté par Michaël Bédard a créé le Café de l’Audience dans l’ancienne salle du tribunal, où de nombreuses animations sont organisées. Tout un symbole ! Aujourd’hui, Émilie Tillier a choisi l’ancienne école du village qui avait définitivement fermé en 1990, pour créer sa boutique, qu’elle a baptisée Ojigi.

le Café de l’Audience

Originaire de Normandie, Emilie Tillier est diplômée en Arts-plastiques. Après ses études elle entre dans la vie active en qualité de manager au magasin Printemps, puis dans l’administratif au sein d’un cabinet d’avocats, des professions dans lesquelles elle se reconnait si peu ! C’est la période Covid qui va lui permettre de réaliser ses envies et se tourner vers la mode !

Elle, qui cherchait un lieu dans le Morbihan, dit avoir eu un véritable coup de cœur pour ce village ! Début 2023, elle réalise son rêve d’avoir une boutique à elle. Elle se passionne pour la mode et les bijoux, avec une préférence pour les articles en provenance de l’Inde. Il faut dire qu’Emilie Tillier est attirée par ce pays d’Asie du sud, que c’est là-bas qu’elle a trouvé son inspiration, plus encore à Jaipur reconnue pour être la capitale mondiale des pierres précieuses : la pierre de lune, la labradorite, le grenat, la turquoise, la citrine, le diamant, le rubis ou encore le saphir, etc. C’est aussi au cours de son voyage en Inde qu’elle visite des ateliers, dessine des modèles de bijoux qu’elle vend aujourd’hui dans sa boutique. A Jaipur, elle sélectionne aussi les pierres naturelles, telles l’améthyste et le quartz rose.

Dans la boutique Ojigi, créée, décorée et meublée de toutes parts, on retrouve une ambiance indienne chaleureuse, mêlant l’ancien et le moderne, avec des couleurs chatoyantes et pastelles, et on s’y sent bien !

Emilie Tillier propose à la vente des bijoux : colliers, chaînes, bracelets, boucle d’oreilles, pendentifs, etc. ; des textiles de modes : des robes, des vestes, des foulards, des kimonos, des kanthas, des sacs aux différentes formes : des bananes, des cabas, qu’elle a rapporté avec des bijoux de son voyage en Inde ; des textiles de décoration, comme des coussins, etc.

Ojigi signifie en japonais saluer avec respect ! Emilie Tillier apprécie aussi la culture japonaise car elle y voit un concept plus grand, un échange vertueux qui va à l’encontre d’autres artisans pour s’imprégner de leur savoir-faire. Elle a aussi développé son offre en étant dépositaire de la Ciergerie des Prémontrés de Tarascon (13), la dernière ciergerie de Provence qui perpétue encore le savoir-faire ancestral des Pères blancs de l’Abbaye des Prémontrés. Elle met en vente ses produits façonnés artisanalement : des bougies, des statues colorées de la Vierge, des bénitiers, etc.

Emilie Tillier dispose d’une pièce attenante à sa boutique, dans laquelle, elle entretient le projet d’organiser des ateliers broderies. Elle souhaite aussi ouvrir des chambres d’hôtes au sein de l’ancienne école, pour l’été 2024…

INFOS PRATIQUES

2, rue de l’Audience – village de Trégranteur à Guégon (56)

Horaires d’ouverture :

le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h et le dimanche de 10h30 à 13h

Emilie Tillier sera présente :

au marché de Noël de Guillac (56) le dimanche 26 novembre de 10h à 18h à la salle des Côteaux

au marché de Noël de Buléon (56) le vendredi 1er décembre de 17h30 à 21h30 autour de la salle des fêtes

au marché de Noël de Josselin (56) dans la cour du Château le samedi 9 décembre de 15h à 20h et le dimanche 10 décembre de 11h à 18h dans la cour du Château de Josselin