Le groupe Arhios dévoile son premier album

Le premier album du groupe de rock altrumental rennais Arhios, Miscible, sortira le 24 mars 2023.

La nouvelle vague des musiques aventureuses n’en finit plus de déferler, et peut se targuer de compter Arhios parmi ses surfeurs ! Avec Miscible, le trio rennais prouvera à qui veut bien l’entendre son affranchissement des faciles étiquettes post et math rock, accolées à son premier EP Arhios (2018) ou sa création live Baïne (2022, réalisée par Mathieu Ezan). L’heure est à l’affirmation d’un son et d’une approche qui rivalisent de singularité. Oserons-nous la qualifier à mi-chemin entre le marquage synth pop d’un Phoenix et l’intensité contagieuse d’un Birds In Row ? NOUS L’OSERONS.

© Mathieu Ezan

De son propre récit, Arhios est un groupe ayant connu des line-up fluctuants, aujourd’hui stabilisé autour de Thomas Rousset, Arthur Allard et Raphaël Trehin. Pour le trio, Miscible a une valeur hautement symbolique. Un accomplissement après une période difficile, un disque dont chaque membre rêvait, et un chapitre de leur histoire pleinement assumé :

«Cet album montre qu’on a mûri humainement et artistiquement. On y retrouve un propos qu’on ne pouvait pas tenir il y a 5 ans. On a par exemple élargi le champ émotionnel du groupe, qui est moins linéaire que sur nos premiers morceaux. L’amusement en fait partie, existant et s’exprimant beaucoup sans être dominant. Alors que notre EP dégageait une certaine mélancolie, c’est aujourd’hui quelque chose de plus discret.»

Toujours est-il que tout au long de ces 8 morceaux, dont 4 déjà présents sur Baïne, Arhios porte en étendard sa nature polymorphe. Autant d’efficacité mélodique que de phases aériennes ou ambiantes sont déployées, et le groupe n’hésite pas à passer d’un versant à l’autre au sein d’un même morceau. L’expérience proposée confine à la navigation auditive, et ouvre grand les portes de l’imaginaire. Pourtant, malgré son absence de paroles et de chant, Arhios se veut attaché à une certaine narration :

«C’est un des éléments qui nous sépare du post rock et de ses grandes trames ambiantes. Miscible n’est pas un album concept basé sur une histoire précise, si ce n’est notre propre histoire. Celle d’identités différentes qui se rassemblent et se réunissent, qui adorent jouer ensemble, et transformer de gros clichés musicaux en quelque chose qui leur plaît. En la matière, Amaury Sauvé nous a suivi et a plongé tête la première dans le fait de créer des scénarios ensemble. On ne se voit pas porter un récit avec un message ou un concept social ou politique, on préfère laisser une sorte de voile, et que chacun·e en fasse sa propre interprétation.»

© Soizic Trehin

Le nom est lâché, celui d’Amaury Sauvé. Éminent producteur et ingénieur du son, parmi les plus en vue de la scène française, reconnu pour son travail avec des groupes aussi variés qu’It It Anita ou Plebeian Grandstand, et évidemment Birds In Row. Le lavallois ne s’y est pas trompé en prenant Arhios sous son aile, imprégnant cet album d’une empreinte loin d’être négligeable. Ou la meilleure personne pour permettre à l’entité à trois têtes de mettre en valeur son quatrième instrument, le synthétiseur :

«La place et la confiance qu’on a accordées à Amaury pour intervenir dans notre musique a été sans aucun doute inédite. On a estimé qu’il était autant légitime que nous à donner son avis et s’aventurer. Ses connaissances en matière de synthés sont telles qu’il a réussi à mettre en pratique ce que l’on s’imaginait, mais qu’on n’a jamais osé. Il s’y est prêté avec enthousiasme, et on l’a vu arriver à des résultats qui dépassent nos compétences.»

Avec un tel bagage, Arhios devrait sans difficulté séduire les oreilles amatrices de rock instrumental (ou pas !) comme celles en quête perpétuelle d’exigence sonore. Rendez-vous le 24 mars 2023 pour découvrir Miscible !