Rennes. Le groupe PURE remporte le tremplin du festival du Roi Arthur

Le groupe PURE vient de triompher lors de la 2e édition du Tremplin du festival du Roi Arthur qui a eu lieu jeudi 23 février au soir à l’Etage de Rennes. Pure est composé de 5 jeunes, sympathiques et talentueux musiciens originaires du bassin rennais. La sortie de leur premier EP est prévue en septembre 2023. Le tremplin vers la réussite !

Depuis 2018, le groupe Pure associe rythmes et harmonies vocales dans un style pop/ rock contemporain. Sur scène, les cinq musiciens jouent avec différentes sonorités : “Janet”, la harpe celtique, cavale sur des rythmes entraînants, une basse groovy et des accords de guitare cinglants. Originaire du bassin rennais et formé en 2016 sur les bancs de l’école de musique, le groupe Pure travaille en coaching depuis 2020 avec Gwendal Rouxel, professeur à l’Ecole de Musique du Pays de Brocéliance (Montauban de Bretagne).

Les cinq musiciens du groupe Pire : Mélodie au chant, Angélique à la harpe/chant, Lisa à la guitare/chant, Maxime à la batterie et Aubin à la basse.

Lee groupe PURE propose au départ des reprises aériennes qui tirent leur singularité de la présence d’une harpe et d’harmonies vocales. Après une prestation en collaboration avec Octave Noire, le groupe décide de lancer son projet indépendant. En 2018, Maxime intègre le groupe et apporte une batterie au duo de cordes. Originaire du bassin rennais, le groupe participe en 2021 à l’évènement « Iffendic en caisse » et s’illustre également lors de la fête de la musique de Montfort ou encore à l’occasion de la semaine « octobre rose ».

En 2022, le groupe évolue et accueille Aubin à la basse. Le groupe ensuite s’illustre en janvier 2023 lors de la soirée “Jeudi Non Au Sida” et vient de remporter la deuxième édition du Tremplin du Festival du Roi Arthur ! Avec un premier EP en préparation, Riche aujourd’hui de ses propres compositions, PURE associe rythme et harmonies dans un style pop/rock contemporain. Pure s’efforce de transmettre au public son amour du hochement de tête et des mélodies entêtantes.