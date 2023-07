Grégory Laignel choisit Sarzeau pour décor de son polar Ceux qui meurent

Ceux qui meurent est le titre du dernier roman policier écrit par Grégory Laignel et publié en mai 2023. Le Golfe du Morbihan mais aussi la ville de Rennes en Ille-et-Vilaine ont été retenus par l’auteur pour situer cette intrigue policière. Son atmosphère s’inspire des romans d’Agatha Christie au cœur d’un centre de réadaptation de Sarzeau.

Ceux qui meurent : l’histoire commence

Le centre de soins et de réadaptation de Sarzeau est en émoi. Une de ses pensionnaires a été retrouvée morte dans la mare du parc. S’agit-il d’un accident ou d’un suicide ? Tous s’interrogent, sauf un des résidents, Théodore Dagorn, un professeur érudit : il a deviné qu’il s’agissait d’un assassinat. Bientôt, d’autres meurtres sont commis avec une ingéniosité diabolique par un tueur qui se plaît à laisser près des corps de curieux messages reprenant des extraits de la Bible. Est-ce un psychopathe, un illuminé ou un fou mystique qui prend le centre de rééducation pour son terrain de chasse ? Accompagné de la jeune capitaine Le Tallec, la fille de la première victime, Théodore Dagorn va mener une enquête en parallèle de la police. Il démêle petit à petit les écheveaux de cette sombre machination.

Le duo d’enquêteurs s’avère être complètement décalé : d’un côté, une jeune policière avec son langage fleuri et ses manières expéditives, d’un autre côté un veuf courtois aux manières de dandy, universitaire aux facultés d’observation et d’analyse hors-normes…

Grégory Laignel signe avec Ceux qui meurent, le second roman où la Bretagne est choisie pour planter le décor de son roman. L’année dernière, c’est le Finistère qui avait été retenu pour Dernière nuit à Ouessant, édité le 13 mai 2022

Un soir de 2018, les habitants d’Ouessant se préparent à affronter une terrible tempête hivernale. Le conseil municipal se réunit pour organiser les mesures d’urgence, mais un cadavre est retrouvé sur l’île. Le médecin de campagne ne tarde pas à comprendre que la mort n’est pas accidentelle. Coupés du continent, en panne de réseau téléphonique et sans secours possible des forces de l’ordre, le maire, la garde-champêtre et quelques îliens vont donc mener leur propre enquête. Au cours de la nuit, alors que la tempête se renforce et est à son paroxysme, d’autres corps sont découverts. En même temps que la peur, la tension monte au sein du conseil municipal et des querelles éclatent. Le huis clos est pesant ! Il ne fait plus aucun doute que l’assassin se trouve au cœur même de la mairie et tout le monde se suspecte. La fatigue et la crainte des protagonistes ainsi que l’intensité de l’ouragan font surgir des secrets enfouis, brisant des amitiés, exacerbant les rancœurs et les haines. Chacun s’interroge : qui est ce mystérieux criminel et quel est son but ? À quoi rime cette sinistre hécatombe ? Tout ne sera révélé qu’au petit matin lorsque que la tempête prendra fin et que cette nuit effroyablement éprouvante s’achèvera…

De l’Histoire aux histoires

Grégory Laignel est normand, né à Caen le 29 décembre 1976. L’Histoire a toujours été sa passion. Adolescent, il préfère cependant se tourner vers la lecture de Bandes Dessinées plutôt que vers celles de romans. Il choisit de suivre ses études d’histoire à l’université de Caen entre 1995 et 2000, car son objectif est de devenir enseignant. Grégory Laignel exerce en qualité de professeur d’histoire et de géographie au collège de Condé-sur-Noireau et dans un collège à Thury Harcourt dans le Calvados. Mais un jour, il repense aux recherches qu’il avait dû effectuer au sein des archives judiciaires du XVIIIe siècle quand il était étudiant pour préparer son cursus. Il avait pour l’occasion croisé des affaires étonnantes, terribles parfois pitoyables qui lui reviennent en mémoire. En 2004, il se découvre l’idée puis l’envie de raconter une de ces histoires. Il la romance, imagine des personnages et la passion de l’écriture le prend soudainement ! il découvre une façon agréable de s’évader, de rêver. A ces connaissances historiques, il ajoute de l’humour.

A 27 ans, sa vie professionnelle bascule. Son premier livre est apprécié du public, ce qui l’encourage à poursuivre l’aventure. Dans les romans A la folie et Je méritais une autre mort, il y a déjà des histoires de meurtres ou de machinations avec l’entretien du suspens. Ses styles sont divers et les époques différentes, mais le fil conducteur demeure toujours l’Histoire. Il écrit des romans historiques qui deviennent au fil du temps des romans à suspense, jusqu’à écrire des polars contemporains, tel Le manoir du marchand d’armes.

Quelques titres de romans parus aux éditions Charles Corlet : La société des Derlines : roman historique de 2014 ; Pris au piège dans la poche de Chambois – témoignages de civils : un livre d’histoire sur la dernière grande bataille de Normandie (2014) ; Confesse – le destin d’un prêtre libertin : roman historique de 2018

Grégory Laignel publie des romans policiers qui se déroulent en Bretagne, d’abord sur l’île d’Ouessant dans le Finistère puis à Sarzeau dans le Morbihan. L’écrivain a conservé ses habitudes d’historien, celles de chercher ses sources, de se déplacer sur les lieux de son récit pour s’imprégner de l’endroit, de faire des recherches sur l’architecture, la faune et la flore locales, de questionner des scientifiques, des policiers, des juges dans le but de se rapprocher au plus près de la vérité et pour rendre son histoire la plus plausible possible…