Granville. Chapeaux au musée Dior !

Le musée Christian Dior de Granville consacre entièrement son exposition de la saison 2022 à la force créative et à la dimension proprement artistique du chapeau signé Dior. Découvrez l‘art du chapeau de Christian Dior à Stephen Jones du 14 mai au 30 octobre 2022.

Cette exposition est une première mondiale : un ensemble exceptionnel de près de deux cents chapeaux y dialogue avec une vingtaine de robes de Haute Couture Dior en « total look » ainsi qu’avec une cinquantaine de photographies de mode et publicités de beauté et de maquillage célébrant l’art du chapeau.

Ces œuvres illustrent plus de 70 ans d’histoire, de 1947 à 2020, de Christian Dior à Stephen Jones. Elles évoquent les débuts de Christian Dior comme dessinateur de chapeaux dans les années 30. Devenu couturier, il confie son atelier de Haute Mode à Mitzah Bricard, icône absolue de « La Parisienne ». Avec elle, il rend au chapeau la sobriété, l’élégance et l’exigence de simplicité qu’il avait perdues pendant la guerre.

L’exposition montre ensuite comment les successeurs de Christian Dior apporteront leurs relectures personnelles des thèmes chers au fondateur, tels que les jardins, le chic masculin-féminin, l’exotisme, la théâtralité ou encore le goût de la fête…

Enfin, la dernière partie de l’exposition est consacrée aux 25 années de création de Stephen Jones en tant que directeur de la création de chapeaux Dior, grâce notamment au prêt de nombreux documents issus de ses archives personnelles. Une soixantaine de croquis de chapeaux et documents originaux de recherche, une cinquantaine de coupures de magazines de mode, une trentaine d’outils provenant de l’atelier Dior Haute Mode de Stephen Jones, ainsi qu’un film montrant le créateur au travail, permettent de bien comprendre l’importance du chapeau chez Dior.

De nombreux prêts nourrissent également le propos de l’exposition. Une sélection de portraits de femmes en chapeaux issue des collections des musées de Normandie, illustrent l’influence de la mode du XIXème et du début du XXème siècle et le goût pour l’Histoire de l’Art chez Dior. Aux prêts de Stephen Jones et aux pièces appartenant au Musée Christian Dior de Granville, s’ajoutent ceux des Maisons Dior Couture et Parfums Christian Dior, du Musée de la Mode – Palais Galliera à Paris, ainsi que de nombreux collectionneurs privés parmi lesquels figure Hamish Bowles, le grand journaliste du Vogue US.

Le musée Christian Dior

Construite à la fin du XIXe siècle et achetée par les parents de Christian Dior en 1905, la villa Les Rhumbs emprunte son nom au terme de marine qui désigne les trente-deux sections de la rose des vents. Famille bourgeoise, les Dior sont profondément enracinés à Granville, où le père de Christian Dior dirige une usine d’engrais. La mère de Christian Dior, Madeleine, supervise la transformation de la demeure en une villa bourgeoise et balnéaire, de style Belle Époque. Elle fait aussi aménager le jardin, avec l’aide active du jeune Christian. Ruiné par la crise de 1929, Maurice Dior se voit contraint de vendre la villa. Elle est acquise en 1938 pour son jardin par la ville de Granville qui prévoit de raser la bâtisse pour y installer une pièce d’eau, projet qui ne verra jamais le jour. Progressivement, sous l’impulsion du conservateur Jean-Luc Dufresne, petit cousin du couturier, l’idée va se faire jour de transformer Les Rhumbs en un lieu dédié à la mémoire de Christian Dior.

Villa Les Rhumbs

1, rue d'Estouteville 50400 Granville

