Rennes. Parade nautique de Noël et spectacles à ne pas manquer !

Samedi 3 décembre aura lieu la Grande Parade Nautique de Noël sur la Vilaine dans le centre de Rennes, suivie d’une soirée théâtre-concert. Un événement organisé par l’association Pagayer à Rennes, en collaboration avec l’Élaboratoire.

Sur la Vilaine au crépuscule : Grande Parade Nautique de Noël

L’Elaboratoire en coproduction avec Pagayer à Rennes, vous invite à participer à la Grande Parade nautique de Noël. Pour les fêtes de fin d’année, Kayaks et Canoës paraderont au crépuscule sur la Vilaine. À la lueur de leurs lampions, ils accompagneront le Père Noël, et vous guideront à travers la ville non sans vous réserver quelques surprises, notamment un spectacle nautique en centre-ville à charge de la Compagnie JoYo qui a invité plusieurs artistes de l’Elabo à performer sur leur bateau chapiteau (Chico Electric, Duo Pendu, Sly, Aurore, entre autres). Vous pourrez suivre la Parade depuis les berges, à pied et à vélo.

Le détail du parcours et des horaires sera communiqué en fin de semaine pour s’adapter au mieux aux associations nautiques présentes, à la Vilaine et à la météo.

Infos sur IG/FB

Le soir : Théâtre – Concert à l’Élaboratoire

De 19h30 à 00h00, 48 bd Villebois-Mareuil. Prix suggéré : 5€

Nous prévoyons une soirée consacrée à découvrir le travail Solo de Lis Peronti et de La Centrifugeuse (Claire et Agnès), artistes positionnées au croisement du théâtre, la conférence gesticulée et la performance. On finira par un concert de D-Frak qui promet de bien nous faire danser au tour de ses rythmes déjantés et son humour incontournable.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE EN DÉTAIL

19h00 – 19h30 : Apéro

19h30 : Lis Peronti

Ma Pichoca! – Conférence Performance sur ma vulve (durée 1h30)

« C’est comme ça que j’appelle la mienne. Et toi ? Comment appelles-tu une vulve ? Comment t’a-t-on appris à l’appeler ?

Depuis dix ans, modèle vivant et artiste travaillant sur le corps, j’ai exposé maintes fois ma nudité, mon sang, et ce qu’on appelle d’intimité. J’ai réfléchi sur les menstruations et leur impact socioculturel, sur le cycle menstruel et le fonctionnement de l’utérus. Après avoir pensé à tout ces attributs qui, pendant des siècles ont désigné un corps de femme, je me suis rendu compte de la méconnaissance de cette partie visible, et en même temps cachée, de mon sexe, ma vulve. Étonnant, non ? Pourtant je l’ai toujours bien lavée… Cela m’a fait penser à sa représentation, et son existence en tant que chose qui a un nom. Voilà de quoi on va parler.

La réflexion ne s’arrête pas, et c’est dans l’échange avec le public qu’elle prend forme, se modifie. Donc malgré le fait qu’elle ait déjà été présentée quelques fois, cette conférence-performance sera quand même nouvelle. »

21h15 : La Centrifugeuse

« Préliminaires, Pénétration, Orgasme ? » (Durée 1 h 30)

C’est un solo en scène qui fait rire, réfléchir et devinez quoi ? Ça parle de sexe !

« Claire adore baiser, mais elle s’est emmerdée, beaucoup trop souvent, pendant beaucoup trop longtemps. Elle mène donc l’enquête : mais qu’est-ce qui l’emmerde tant ? Vous le découvrirez en écoutant ces 92 minutes de spectacle !

Claire dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ce n’est ni vulgaire ni pornographique. » Lien vers événement Facebook

23h00 : D-Frak

Concert poético-déjanté (Durée 1 h)

« Un duo électrique à base de douce folie, d’humour grinçant et de lâcher prise, relevé d’une pointe de poésie. De l’ultra-quotidien à des textes métaphysiques, D-FraK rehausse votre teint et réchauffe vos tympans avec des airs de samba et une boîte à rythme premier prix. »