Rennes. La grande braderie se déroulera le 26juin 2022

Feu sur la 51ème édition de la Grande Braderie. Le mercredi 29 juin 2022, c’est avec joie, que l’association des commerçants, le Carré Rennais, aura le plaisir de vous retrouver pour cet évènement incontournable. Apres deux années d’absence, l’association a fait le plein de surprises…

Au programme :

• 300 commerçants rennais et exposants itinérants pour faire de bonnes affaires sous le soleil (on l’espère !)

• Un Village Sportif Place de la Mairie en partenariat avec le Stade Rennais, l’URB (Union Rennes Basket), Le Rec Volley, l’Open de tennis et le Marathon Vert. Vous pourrez découvrir des animations, des initiations sportives mais aussi gagner de nombreux lots !

• Un Village enfants Place du Parlement : faites garder vos enfants pendant 1h, le temps d’une pause shopping, c’est possible avec la garderie du Carré Rennais ! Des ateliers maquillage et déguisements, un Dj Set, de la restauration sur place… De quoi faire plaisir aux petits et aux grands ! Vous retrouverez également un vide grenier de particuliers aux abords de la Place.

• Une exposition exclusive de La Grande Braderie au centre commercial de la Visitation sur le thème « La Grande Braderie, 50 ans de presse ».

• Un espace Brocanteurs Place Honoré Commeurec

• Transports gratuits sur tout le réseau STAR toute la journée