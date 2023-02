Rennes. Le Grand cirque sur glace réchauffe le cœur des Bretons avec Dreams on Ice

Le Grand Cirque sur glace a arrêté sa roulotte au Parc de la Prevalaye de Rennes le 10 février 2023 et y restera jusqu’au 26 février, avant de continuer sa déambulation bretonne. Un cirque étonnant dont il ne faut pas manquer l’arrêt, loin des rugissements de lions en cage et des barrissements de Dumbo l’éléphant !

Né à Toulouse, il y a de cela 4 ans, en 2019, Le Grand Cirque sur glace est arrivé pour la première fois à Rennes le 10 février 2023 et se produira jusqu’au 26 février au parc de la Prevalaye. Il continuera son tour de Bretagne pour combler les habitants de Brest du 1er au 5 mars, de Morlaix du 11 au 12 mars, et de Quimper les 22 au 26 mars 2023. Une tournée dans son pays d’origine, le sud de la France, est en cours d’élaboration. Un cirque nouveau comme il devrait y en avoir plus à l’avenir, sans animaux et tours de dressage, mais avec agilité, magie et paillettes… Alors ouvrez grand les yeux et bienvenu au Grand Cirque sur Glace pour son nouveau spectacle Dreams On Ice !

En 2019, Raoul Gibault, directeur du cirque, veut réinventer l’art du cirque, la manière de l’aborder, de le vivre et va changer le seul élément qui pouvait encore changer : la surface sur laquelle évoluent et s’exécutent les artistes. Chose faite, dans ce cirque particulier, unique en France et rare en Europe, les circassiens y glissent… « La glace permet une pratique très riche de l’art du cirque, d’exprimer beaucoup de choses, très poétiques », explique Sébastien Azema, le responsable communication.

Pour changer de l’éternelle sable ou terre battue, le sol central du chapiteau du Grand Cirque sur Glace est en effet une piste de patinoire ambulante qui suit la troupe dans ses pérégrinations artistiques. Tous les numéros des artistes ont dû être adaptés à ce nouveau sol, et leurs pratiques ont évolué.

Au programme, deux heures de numéros que l’on retrouve dans le cirque traditionnel tel que l’art du jonglage, des numéros de voltiges aériens, mais aussi des chorégraphies de patinage artistique, des figures glacées… Le tout avec costumes pailletés pleins de magie qui offre un show à l’américaine très complet.

Si la plupart des artistes de la troupe, notamment les patineurs professionnels, savaient déjà patiner, les autres ont dû apprendre pour un rendu très impressionnant, à l’image des spectacles de cirque américain dont le cirque s’inspire.

Après les années difficiles du covid, Le Grand Cirque sur Glace a su rebondir comme les spectacles de magie ou de cirques. « On vit en ce moment dans un monde à l’actualité assez sombre. Plus que jamais, les gens ont besoin de rêver, de se divertir, d’un peu de légèreté. Tout cela, le cirque le leur apporte ! »

Un spectacle glacé impressionnant, à retrouver pour sa virée bretonne à Rennes, du 10 au 26 février au Parc de la Prévalaye, à Brest du 1er au 5 mars au Port de commerce, à Morlaix du 11 au 12 mars au Parc Expo Lango et enfin Quimper, du 22 au 26 mars au Parc Expo de Penvillers !

