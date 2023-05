‌Un sacré monument et une vie difficile ! Comme Areta et bien d’autres, Tina Turner était née dans le Gospel. Comme Chaplin, Tina Turner avait enfin trouvé un peu de paix sur les bords du Léma. En effet, cette chanteuse, danseuse, actrice et compositrice mondialement connue était d’origine américaine mais fut naturalisée suisse. Née le 26 novembre 1939 à Nutbush et morte le 24 mai 2023 à Küsnacht, elle était une « Queen of Rock ‘n’ Roll ». RIP Anita with all our love !

